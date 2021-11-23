Валиева рассказала о постоянной конкуренции в команде Тутберидзе

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Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о конкуренции в группе Этери Тутберидзе.
Валиева рассказала о постоянной конкуренции в команде Тутберидзе
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Есть всегда конкуренция. Ты катаешься, делаешь свой максимум, смотришь на других, а другие делают ещё больше. Значит, надо ещё сделать, все постоянно работают. Нет такого, что вот надо отдохнуть. Ты не можешь отдохнуть, потому что видишь, что все остальные работают», — сказала Валиева в эфире Get Sports.

Напомним, что фигуристка в этом сезоне дебютировала во взрослых соревнованиях. Она уже выиграла Skate Canada с двумя мировыми рекордами и готовится выступить на домашнем этапе Гран-при в Сочи.

Ранее Тутберидзе поделилась мнением о Валиевой.

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