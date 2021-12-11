Радионова — о карьере тренера: буду передавать свой опыт молодым спортсменам

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Бронзовый призёр чемпионата мира Елена Радионова рассказала, почему намерена продолжить работать в фигурном катании в качестве тренера.
Радионова — о карьере тренера: буду передавать свой опыт молодым спортсменам
  • globallookpress.com
  • © AFLO

«Я набираюсь опыта и как тренер, и как хореограф, спрашиваю совета у старших товарищей. Мне это очень интересно, потому что меня тренировали мастера своего дела, чего стоит одна Татьяна Анатольевна Тарасова, когда ты получаешь такой опыт, ты обязательно должен им поделиться», — цитирует 22-летнюю спортсменку ТАСС.

По словам Радионовой, когда он заканчивала со спортом, думала, что будет заниматься деятельностью, не связанной с фигурным катанием. Однако через некоторое время фигуристка поняла, что не может жить без льда и катка.

Радионовой приняла решение завершить карьеру спортсменки в сентябре 2020 года.

Ранее фигуристка Евгения Медведева рассказала, что ей нравится в новой экипировке сборной России на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

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