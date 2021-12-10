Медведева оценила новую экипировку российских спортсменов на Игры-2022

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Фигуристка Евгения Медведева рассказала, что ей нравится в новой экипировке сборной России на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.
Медведева оценила новую экипировку российских спортсменов на Игры-2022
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«Мне нравится то, что в коллекции есть яркие цвета — красный, синий, необычные принты, которые очень интересно разглядывать. Мои фавориты в этой коллекции — это наградной костюм с олимпийскими кольцами, выполненный в очень нежной цветовой гамме, олимпийка со вшитой маской и модная балаклава», — цитирует фигуристку ТАСС.

Компания Zasport 10 декабря презентовала коллекцию Beijing 2022.

Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее Ирина Слуцкая рассказала, какие россиянки являются главными претендентами на участие в соревнованиях по фигурному катанию на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

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