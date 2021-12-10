Слуцкая назвала российских фигуристок, которые претендуют на участие в Играх-2022

Ирина Слуцкая рассказала, кто из россиянок является главным претендентом на участие в соревнованиях по фигурному катанию на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«На сегодняшний день у нас достаточное количество подготовленных спортсменов, которые имеют возможность занять первые три места, чтобы отобраться на Игры. Для меня самые яркие претенденты — Туктамышева, Валиева, Трусова и Щербакова», — цитирует Слуцкую ТАСС.

Слуцкая является призёром Олимпийских игр Солт-Лейк-Сити (серебро) и Турина (бронза) по фигурному катанию.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

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