Слуцкая назвала российских фигуристок, которые претендуют на участие в Играх-2022
- © Mark Schiefelbein
- AP
«На сегодняшний день у нас достаточное количество подготовленных спортсменов, которые имеют возможность занять первые три места, чтобы отобраться на Игры. Для меня самые яркие претенденты — Туктамышева, Валиева, Трусова и Щербакова», — цитирует Слуцкую ТАСС.
Слуцкая является призёром Олимпийских игр Солт-Лейк-Сити (серебро) и Турина (бронза) по фигурному катанию.
Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.
Ранее Камила Валиева рассказала о разнице между мужским и женским катанием.