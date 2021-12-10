Валиева рассказала о разнице между мужским и женским катанием

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась мыслями о возможном соревновании с мужчинами.

«Такой мысли не было. Всё равно в мужском катании больше должно быть силы. А в женском одиночном катании все требуют больше эмоций, больше передачи программы и так далее», — цитирует Валиеву пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

В мужском одиночном катании Валиева отметила двух фигуристов: двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю и трёхкратного чемпиона мира Нэйтана Чена.

Напомним, что фигуристка выиграла два этапа серии Гран-при — Skate Canada и Кубок «Ростелекома» — с мировыми рекордами.

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