Траньков восхищен решением Мишина вернуть Коляде прошлогоднюю программу

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков оценил решение Алексея Мишина вернуть Михаилу Коляде прошлогоднюю программу.

«Я буду рад видеть ещё раз прошлогоднюю программу, так как она мне гораздо больше нравилась, чем в этом году. Ещё раз только могу восхищаться Алексеем Николаевичем Мишиным, который так просчитал всё», — цитирует Мишина РИА Новости.

Напомним, что в олимпийском сезоне Коляда выступал с программой «Список Шиндлера», но Мишин решил вернуть ему программу «Нуриев. Белый ворон».

На чемпионате мира 2021 года фигурист занял пятое место по итогам короткой и произвольной программ.

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