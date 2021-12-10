Траньков восхищен решением Мишина вернуть Коляде прошлогоднюю программу

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Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков оценил решение Алексея Мишина вернуть Михаилу Коляде прошлогоднюю программу.
Траньков восхищен решением Мишина вернуть Коляде прошлогоднюю программу
  • РИА Новости

«Я буду рад видеть ещё раз прошлогоднюю программу, так как она мне гораздо больше нравилась, чем в этом году. Ещё раз только могу восхищаться Алексеем Николаевичем Мишиным, который так просчитал всё», — цитирует Мишина РИА Новости.

Напомним, что в олимпийском сезоне Коляда выступал с программой «Список Шиндлера», но Мишин решил вернуть ему программу «Нуриев. Белый ворон».

На чемпионате мира 2021 года фигурист занял пятое место по итогам короткой и произвольной программ.

Ранее сообщалось, что Сихарулидзе может возглавить Федерацию фигурного катания Санкт-Петербурга.

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