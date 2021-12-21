Сидорова — о самочувствии Соловьёва: состояние средней тяжести

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Двукратная чемпионка Европы по кёрлингу Анна Сидорова рассказала о самочувствии олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва, которого избили ночью в Москве.
Сидорова — о самочувствии Соловьёва: состояние средней тяжести
  • РИА Новости

«Состояние средней тяжести и тяжёлая травма головы. Госпитализация была необходима», — цитирует Сидорову «Матч ТВ».

Кёрлингистка сообщила, что в данный момент направляется в Боткинскую больницу. Она дала понять, что пока лично не разговаривала с лечащим врачом, а только звонила в диспетчерскую и ординаторскую, поэтому более точных сведений о состоянии Соловьёва у неё нет. Фигурист помещён в нейрохирургическое отделение больницы.

Инцидент произошёл на одной из улиц столицы. 32-летний фигурист заступился за Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных.

Все хулиганы были задержаны представителями полиции на месте драки.

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что по-прежнему находится в клинике.

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