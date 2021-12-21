Бастрыкин поручил передать в СК материалы проверки по избиению фигуриста Соловьёва

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах избиения олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва.

Председатель СК поручил доложить обо всех обстоятельствах инцидента, а также ходатайствовать перед надзорными органами о передаче из полиции в производство следственных органов ГСУ СК России по Москве материалов проверки, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Драка произошла в ночь с 20 на 21 декабря возле караоке-бара. 32-летний фигурист заступился за двукратную чемпионку Европы по кёрлингу Анну Сидорову. После инцидента Соловьёв был доставлен в Боткинскую больницу и помещён в нейрохирургическое отделение.

Полицейские по горячим следам задержали двух подозреваемых. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Соловьёв становился победителем и серебряным призёром Олимпийских игр в командных соревнованиях. Фигурист является бронзовым призёром чемпионата мира в танцах на льду в дуэте с Екатериной Бобровой.

Ранее Дмитрий Губерниев прокомментировал избиение Соловьёва.