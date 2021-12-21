Бастрыкин поручил передать в СК материалы проверки по избиению фигуриста Соловьёва

Короткая ссылка
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах избиения олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва.
Бастрыкин поручил передать в СК материалы проверки по избиению фигуриста Соловьёва
  • РИА Новости

Председатель СК поручил доложить обо всех обстоятельствах инцидента, а также ходатайствовать перед надзорными органами о передаче из полиции в производство следственных органов ГСУ СК России по Москве материалов проверки, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Драка произошла в ночь с 20 на 21 декабря возле караоке-бара. 32-летний фигурист заступился за двукратную чемпионку Европы по кёрлингу Анну Сидорову. После инцидента Соловьёв был доставлен в Боткинскую больницу и помещён в нейрохирургическое отделение.

Полицейские по горячим следам задержали двух подозреваемых. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Соловьёв становился победителем и серебряным призёром Олимпийских игр в командных соревнованиях. Фигурист является бронзовым призёром чемпионата мира в танцах на льду в дуэте с Екатериной Бобровой.

Ранее Дмитрий Губерниев прокомментировал избиение Соловьёва.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить