Воскрес после автокатастрофы: бывшего футболиста «Шальке» обвинили в инсценировке собственной смерти

Бывший защитник «Шальке» Хианник Камба и его жена осуждены на три года и десять месяцев за инсценировку смерти футболиста с целью получения страховой выплаты. О гибели мужа в автокатастрофе в Конго Кристина Камба сообщила в 2016-м, а через пару лет он появился живым и здоровым в Германии. По словам игрока, его похитили в Конго, из-за чего он остался без денег, документов и телефона. Однако обвинение в эту историю не поверило.

Бывший футболист «Шальке» Хианник Камба и его жена Кристина осуждены в Эссене на три года и десять месяцев по делу о мошенничестве за инсценировку смерти спортсмена.

Спортсмен родился в Конго, но в 1986 году вместе с родителями бежал в Германию. В 2005-м семью депортировали обратно, а Хианнику разрешили остаться только благодаря тому, что он уже успешно выступал за молодёжную команду «Шальке». Камба был талантливым правым защитником и начинал вместе с Мануэлем Нойером и Бенедиктом Хёведесом, которые впоследствии попали в сборную.

Однако затем карьера защитника пошла на спад. Конголезец стал выступать за команды низшего дивизиона, а в 2013-м устроился работать на химический завод «Эвоник» и параллельно играл за любительский клуб «Хюлс».

В 2016-м неожиданно пришло сообщение о гибели Камба. Как рассказала жена игрока Кристина, футболист отправился на родину, в Конго, и в один из дней решил в одиночестве совершить путешествие вглубь страны. При этом Хианник не взял с собой документы и деньги, оставил дома даже телефон. А затем пришло сообщение об автокатастрофе, в которой он погиб.

«Восьмого января мне позвонила какая-то женщина, которая представилась его матерью и на ломаном немецком сказала, что он погиб в автокатастрофе. Это сообщение повергло меня в настоящий шок: муж всегда говорил, что у него нет родителей», — признавалась Кристина.

Когда известие о трагедии дошло до Германии, бывшая жена предъявила конголезское свидетельство о смерти Камба и начала готовить похороны мужа. Затем девушка получила шестизначную сумму по страховке футболиста. Как оказалось, ранее пара оформила полис на €600 тыс., который удваивался в случае смерти в результате несчастного случая. Также женщине была выплачена компенсация в размере €100 тыс. от компании «Эвоник» и так называемые вдовьи деньги от города в размере €1,5 тыс. в месяц.

Футбольный клуб «Хюлс» посвятил конголезцу трогательный некролог, в котором говорилось: «Он, как никто другой, представлял идеи и ценности нашего клуба. Его кончина — огромная потеря. Несомненно, смерть Хианника — тяжёлый удар для нас в спортивном плане, но в первую очередь нам будет не хватать его как человека».

На этом история и закончилась бы, но в 2018 году Хианник неожиданно воскрес. Он появился в посольстве Германии в городе Киншасе и рассказал, что произошло на самом деле. По версии Камба, его похитили, увезли в отдалённую деревушку и оставили без документов, денег и телефона. Поэтому футболист на протяжении двух лет не мог связаться с внешним миром и развеять слух о своей трагической гибели.

После решения бюрократических вопросов Хианник вернулся в Рурскую область и вновь устроился работать в энергетическую компанию. При этом, не совсем понятно, почему в «Эвоник» решили снова взять конголезца в штат, не потребовав обратно выплаченную за его смерть компенсацию.

Против Кристины же было заведено уголовное дело, а Камба сначала выступал в нём в роли свидетеля.

«После того как он вернулся домой, его тётя сообщила, что мать умерла. Но перед смертью призналась: она всё подстроила вместе со мной. Но это же полный абсурд. В его рассказе многое не сходится, каждое слово можно опровергнуть», — возмущалась девушка в интервью RT.

Однако затем обвинение увидело в действиях пары сговор. Прокурор Хауке Шлик заявил, что изначально они вдвоём хотели оформить страховой полис на €4 млн, а затем разделить деньги, но «вдова» и «жертва» в итоге что-то не поделили и разошлись. Прокурор потребовал наказания для обоих сроком на четыре с половиной года. Но суд в итоге вынес более мягкое решение.

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Адвокат Кристины Михаэль-Конрад Вольф остался недоволен таким поворотом событий. Он уверял, что его подопечная была искренне удивлена ​​известием о смерти мужа, а первоначально её больше всего беспокоил только один вопрос: как перевести тело Хианника из Конго в Германию? Кроме того, будь она замешана в мошенничестве, уже давно исчезла бы с деньгами, а не вложила их в недвижимость.

Адвокат Ларс Диппель, представлявший интересы Камба, также выразил несогласие с вынесенным приговором. Он обратил внимание на то, что конголезец даже не видел денег и никак не мог быть с ними связан.

Что касается самих обвиняемых, они хранили молчание во время судебного разбирательства, а после оглашения решения суда Кристина призналась, что потеряла веру в правосудие. Впрочем, у защиты ещё есть время подать апелляцию.