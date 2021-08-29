«Страшнейшая трагедия для всех нас»: что известно о гибели 23-летнего футболиста Шишмарёва во время матча

Вратарь Александр Шишмарёв скончался в возрасте 23 лет после столкновения с соперником во время матча. Он выступал за «Красную Звезду» из калининградского Советска и служил в МЧС. Соболезнования в связи с гибелью спортсмена выразила сборная России по футболу. 20 лет назад при похожих обстоятельствах скончался голкипер ЦСКА Сергей Перхун.

Из Калининградской области пришла печальная для российского футбола новость. Вратарь команды «Красная Звезда» из Советска Александр Шишмарёв умер в результате травмы, полученной во время матча. Ему было 23 года.

Ужасный инцидент произошёл во время товарищеского спарринга между командами «Балтика-М» и «Красная Звезда». В одном из эпизодов Шишмарёв столкнулся с соперником и получил тяжёлые травмы. В Калининградской областной федерации футбола (КОФФ) рассказали, что врачи скорой помощи оперативно прибыли на место происшествия и в течение часа боролись за жизнь спортсмена, но были вынуждены констатировать его смерть.

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«Калининградская областная федерация футбола, всё футбольное сообщество региона соболезнуют родным и близким Александра. При поддержке КОФФ, а также представителей некоторых любительских команд области будут полностью покрыты расходы на организацию похорон. Искренне скорбим», — заявили в организации.

Подробности трагедии рассказал один из футболистов молодёжного состава «Балтики», который в тот момент находился на поле. В разговоре со «Спорт-Экспрессом» он уточнил, что сначала помощь оказали врачи принимающей стороны, а затем на место инцидента прибыла бригада скорой помощи.

«Врачи скорой помощи сделали всё, что могли. Был игровой момент, шёл прострел, произошёл стык — всё. Я находился в 15 м от момента, до конца не видел ничего. Помощь оказали быстро, врачи нашей команды были на месте, они, что могли, сделали. Затем уже приехала реанимация. После этой ситуации я абстрагировался подальше от трагического случая, не стоял рядом с ним. С одноклубниками мы на эту тему ещё не общались. Все разъехались», — рассказал игрок на условиях анонимности.

Сергей Кандалов, руководитель пресс-службы «Балтики», молодёжный состав которой играл с «Красной Звездой», отметил, что Шишмарёв скончался в машине скорой помощи. К фатальной травме привёл удар в шею, полученный от одного из игроков калининградского клуба.

«В один момент произошло единоборство, стык. Александр получил удар в область шеи от соперника, который влетел в него на скорости. На матче присутствовали наши врачи — одни из лучших в регионе. Они оперативно вышли на поле, но не смогли ничего сделать. Врачи скорой помощи в течение часа пытались привести Александра в порядок, но в машине скорой он, к сожалению, умер», — отметил Кандалов.

По его словам, всё сообщество калининградского футбола в трауре. «Балтика» выделит средства на похороны умершего спортсмена и окажет финансовую помощь его семье. Соболезнования в связи с гибелью Шишмарева выразили в сборной России по футболу.

Президент КОФФ Александр Гвардис (в прошлом — футбольный арбитр и генеральный директор «Балтики») назвал другую причину смерти. По его информации, Шишмарёв задохнулся из-за того, что проглотил язык.

«Страшнейшая трагедия для всех нас. Шишмарёв выходил на мяч, в борьбе столкнулся с игроком «Балтики», в результате чего неудачно упал. По предварительным данным, у него запал язык, он задохнулся. Это точно не была черепно-мозговая травма. Скорая помощь прибыла к полю в течение 15—25 минут после вызова. Соболезную близким и родным мальчика. Сегодня случилось страшное», — заявил Гвардис.

Трагедию прокомментировала и Анна Шишмарёва, сестра погибшего. Она рассказала, что её брат работал спасателем и незадолго до смерти получил новое звание.

«Мне сказали, что удар пришёлся в область грудной клетки. Саша занимался футболом с 12 лет. Служил в МЧС в Советске. Недавно ему присвоили звание сержанта. Жены у Саши не было, но со своей девушкой Алиной они были вместе четыре года», — цитирует Анну «Рейтинг букмекеров».

Шишмарёв погиб в 20-ю годовщину одного из самых печальных эпизодов в российском футболе. 28 августа 2001 года скончался украинский вратарь ЦСКА Сергей Перхун. За десять дней до этого, во время матча с «Анжи», он неудачно столкнулся с Будуном Будуновым, пытаясь отбить летевший в их сторону мяч. Перхун получил удар в височную кость, который привёл к черепно-мозговой травме и отёку мозга. За жизнь вратаря, который отыграл всего 13 матчей за ЦСКА, но уже успел понравиться болельщикам благодаря своей отличной игре, боролись врачи института нейрохирургии имени Бурденко. И Перхун, и Шишмарёв скончались в возрасте 23 лет.