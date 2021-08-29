«Страшнейшая трагедия для всех нас»: что известно о гибели 23-летнего футболиста Шишмарёва во время матча
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Из Калининградской области пришла печальная для российского футбола новость. Вратарь команды «Красная Звезда» из Советска Александр Шишмарёв умер в результате травмы, полученной во время матча. Ему было 23 года.
Ужасный инцидент произошёл во время товарищеского спарринга между командами «Балтика-М» и «Красная Звезда». В одном из эпизодов Шишмарёв столкнулся с соперником и получил тяжёлые травмы. В Калининградской областной федерации футбола (КОФФ) рассказали, что врачи скорой помощи оперативно прибыли на место происшествия и в течение часа боролись за жизнь спортсмена, но были вынуждены констатировать его смерть.
«Калининградская областная федерация футбола, всё футбольное сообщество региона соболезнуют родным и близким Александра. При поддержке КОФФ, а также представителей некоторых любительских команд области будут полностью покрыты расходы на организацию похорон. Искренне скорбим», — заявили в организации.
Подробности трагедии рассказал один из футболистов молодёжного состава «Балтики», который в тот момент находился на поле. В разговоре со «Спорт-Экспрессом» он уточнил, что сначала помощь оказали врачи принимающей стороны, а затем на место инцидента прибыла бригада скорой помощи.
«Врачи скорой помощи сделали всё, что могли. Был игровой момент, шёл прострел, произошёл стык — всё. Я находился в 15 м от момента, до конца не видел ничего. Помощь оказали быстро, врачи нашей команды были на месте, они, что могли, сделали. Затем уже приехала реанимация. После этой ситуации я абстрагировался подальше от трагического случая, не стоял рядом с ним. С одноклубниками мы на эту тему ещё не общались. Все разъехались», — рассказал игрок на условиях анонимности.
Сергей Кандалов, руководитель пресс-службы «Балтики», молодёжный состав которой играл с «Красной Звездой», отметил, что Шишмарёв скончался в машине скорой помощи. К фатальной травме привёл удар в шею, полученный от одного из игроков калининградского клуба.
«В один момент произошло единоборство, стык. Александр получил удар в область шеи от соперника, который влетел в него на скорости. На матче присутствовали наши врачи — одни из лучших в регионе. Они оперативно вышли на поле, но не смогли ничего сделать. Врачи скорой помощи в течение часа пытались привести Александра в порядок, но в машине скорой он, к сожалению, умер», — отметил Кандалов.
По его словам, всё сообщество калининградского футбола в трауре. «Балтика» выделит средства на похороны умершего спортсмена и окажет финансовую помощь его семье. Соболезнования в связи с гибелью Шишмарева выразили в сборной России по футболу.
Президент КОФФ Александр Гвардис (в прошлом — футбольный арбитр и генеральный директор «Балтики») назвал другую причину смерти. По его информации, Шишмарёв задохнулся из-за того, что проглотил язык.
«Страшнейшая трагедия для всех нас. Шишмарёв выходил на мяч, в борьбе столкнулся с игроком «Балтики», в результате чего неудачно упал. По предварительным данным, у него запал язык, он задохнулся. Это точно не была черепно-мозговая травма. Скорая помощь прибыла к полю в течение 15—25 минут после вызова. Соболезную близким и родным мальчика. Сегодня случилось страшное», — заявил Гвардис.
Трагедию прокомментировала и Анна Шишмарёва, сестра погибшего. Она рассказала, что её брат работал спасателем и незадолго до смерти получил новое звание.
«Мне сказали, что удар пришёлся в область грудной клетки. Саша занимался футболом с 12 лет. Служил в МЧС в Советске. Недавно ему присвоили звание сержанта. Жены у Саши не было, но со своей девушкой Алиной они были вместе четыре года», — цитирует Анну «Рейтинг букмекеров».
Шишмарёв погиб в 20-ю годовщину одного из самых печальных эпизодов в российском футболе. 28 августа 2001 года скончался украинский вратарь ЦСКА Сергей Перхун. За десять дней до этого, во время матча с «Анжи», он неудачно столкнулся с Будуном Будуновым, пытаясь отбить летевший в их сторону мяч. Перхун получил удар в височную кость, который привёл к черепно-мозговой травме и отёку мозга. За жизнь вратаря, который отыграл всего 13 матчей за ЦСКА, но уже успел понравиться болельщикам благодаря своей отличной игре, боролись врачи института нейрохирургии имени Бурденко. И Перхун, и Шишмарёв скончались в возрасте 23 лет.
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