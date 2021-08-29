Сестра погибшего вратаря Шишмарёва рассказала, что недавно он получил звание сержанта МЧС

Анна Шишмарёва, родная сестра 23-летнего вратаря любительской команды «Красная Звезда» Александра Шишмарёва, рассказала о брате.

«Мне сказали, что удар пришёлся в область грудной клетки. Александр занимался футболом с 12 лет. Служил в МЧС в Советске. Недавно ему присвоили звание сержанта. Жены у него не было, но со своей девушкой Алиной они были вместе четыре года...» — цитирует Анну Шишмарёву «Рейтинг букмекеров».

Напомним, 28 августа Шишмарёв погиб после столкновения с нападающим калининградской «Балтики-М» во время тренировочного матча. Оперативная помощь, оказанная врачами калининградского клуба, не помогла. Прибывшая бригада скорой помощи в течение часа боролась за жизнь вратаря, но спасти его не смогла.

Ранее президент Калининградской областной федерации футбола (КОФФ) Александр Гвардис назвал предварительную причину гибели Шишмарёва.