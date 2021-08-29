Стала известна предварительная причина смерти 23-летнего вратаря «Звезды» Шишмарёва

Президент Калининградской областной федерации футбола (КОФФ) Александр Гвардис назвал предварительную причину смерти 23-летнего вратаря любительской команды «Красная Звезда» Александра Шишмарёва.

«Предварительно со слов врача, который оказывал помощь: у него запал язык, и он задохнулся», — цитирует Гвардиса ТАСС.

Напомним, 28 августа Шишмарёв погиб после столкновения с нападающим калининградской «Балтики-М» во время тренировочного матча. Оперативная помощь, оказанная врачами калининградского клуба, не помогла. Прибывшая бригада скорой помощи в течение часа боролась за жизнь вратаря, но спасти его не смогла.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу выразила соболезнования в связи со смертью 23-летнего вратаря «Звезды» Шишмарёва.