Стала известна предварительная причина смерти 23-летнего вратаря «Звезды» Шишмарёва

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Президент Калининградской областной федерации футбола (КОФФ) Александр Гвардис назвал предварительную причину смерти 23-летнего вратаря любительской команды «Красная Звезда» Александра Шишмарёва.
Стала известна предварительная причина смерти 23-летнего вратаря «Звезды» Шишмарёва
  • РИА Новости

«Предварительно со слов врача, который оказывал помощь: у него запал язык, и он задохнулся», — цитирует Гвардиса ТАСС.

Напомним, 28 августа Шишмарёв погиб после столкновения с нападающим калининградской «Балтики-М» во время тренировочного матча. Оперативная помощь, оказанная врачами калининградского клуба, не помогла. Прибывшая бригада скорой помощи в течение часа боролась за жизнь вратаря, но спасти его не смогла.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу выразила соболезнования в связи со смертью 23-летнего вратаря «Звезды» Шишмарёва.

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