Сборная России по футболу выразила соболезнования в связи со смертью вратаря Шишмарёва

Короткая ссылка
Пресс-служба сборной России по футболу выразила соболезнования в связи со смертью вратаря ФК «Красная Звезда» Александра Шишмарёва.

«Сегодня во время тренировочного матча «Балтика-М» — «Красная Звезда» голкипер команды из Советска Александр Шишмарёв получил смертельную травму. Врачи клуба и скорой помощи больше часа оказывали пострадавшему помощь, но спасти его жизнь не удалось. Искренне соболезнуем родным и близким», — гласит пост пресс-службы сборной России в Twitter.

Ранее сообщалось, что Калининграде во время матча любителей погиб футболист.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить