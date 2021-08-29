Сборная России по футболу выразила соболезнования в связи со смертью вратаря Шишмарёва

Пресс-служба сборной России по футболу выразила соболезнования в связи со смертью вратаря ФК «Красная Звезда» Александра Шишмарёва.

«Сегодня во время тренировочного матча «Балтика-М» — «Красная Звезда» голкипер команды из Советска Александр Шишмарёв получил смертельную травму. Врачи клуба и скорой помощи больше часа оказывали пострадавшему помощь, но спасти его жизнь не удалось. Искренне соболезнуем родным и близким», — гласит пост пресс-службы сборной России в Twitter.

Ранее сообщалось, что Калининграде во время матча любителей погиб футболист.