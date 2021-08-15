Бомбардир нации: на 76-м году жизни скончался легендарный футболист Герд Мюллер

В возрасте 75 лет из жизни ушёл один из лучших бомбардиров в истории немецкого футбола Герд Мюллер. В составе «Баварии» легендарный форвард четыре раза выигрывал Бундеслигу и трижды — Кубок европейских чемпионов, а вместе со сборной Германии становился чемпионом мира и Европы. Последние годы голеадор страдал от болезни Альцгеймера.

«Его имя и память о нём будут жить вечно»

15 августа мир футбола сотрясла печальная весть. В пресс-службе «Баварии» сообщили, что утром воскресенья этот мир покинул легенда мюнхенского клуба и его лучший бомбардир Герд Мюллер. Последние годы он страдал болезнью Альцгеймера и находился в доме престарелых, где его регулярно навещала жена Уши.

Трагическое событие прокомментировали первые лица мюнхенской команды. По словам президента ФК «Бавария» Герберта Хайнера, сегодняшний день стал «печальным и мрачным» как для команды, так и для всех её болельщиков.

«Герд Мюллер был величайшим нападающим из когда-либо выходивших на поле, прекрасным человеком и представителем мирового футбола. Мы скорбим вместе с его женой Уши и семьёй. Без Герда Мюллера «Бавария» не была бы тем клубом, который мы все сегодня так любим. Его имя и память о нём будут жить вечно», — говорится в заявлении Хайнера, опубликованном на сайте 31-кратного победителя Бундеслиги.

Свои соболезнования в связи со смертью Мюллера выразил и другой легендарный футболист «Баварии». В прошлом голкипер, а ныне председатель правления клуба Оливер Кан признался, что известие о кончине форварда «тронуло всех».

«Он одна из величайших легенд в истории «Баварии», его достижения не имеют себе равных по сей день и навсегда останутся частью великой истории «Баварии» и всего немецкого футбола. Как игрок и как личность Герд Мюллер больше, чем кто бы то ни было, символизирует собой «Баварию» и её становление одним из лучших клубов мира. Герд навсегда останется в наших сердцах», — сказал Кан.

На новость о смерти Мюллера также отреагировали представители других немецких клубов. Так, генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке признался, что Герд был одним из величайших кумиров его детства и юности, а познакомиться с ним было огромной честью. В свою очередь, спортивный директор леверкузенского «Байера» Руди Фёллер назвал экс-футболиста мюнхенцев одним из величайших бомбардиров всех времён в истории футбола и образцом для подражания.

На печальные известия из стана «Баварии» отреагировали и в крупнейших европейских клубах Европы. Свои соболезнования родным и близким Мюллера выразили в мадридском «Реале», «Барселоне», «Манчестер Юнайтед», «Интере». Высказался и известный в прошлом форвард сборной Англии Гари Линекер.

«Очень опечален новостью о смерти Герда Мюллера. В детстве обожал следить за его игрой и благодаря этому очень многому у него научился. Он величайший мастер забивать из штрафной площади, которого я когда-либо видел», — написал Линекер в Twitter.

Лучший бомбардир в истории Бундеслиги и легенда «Баварии»

Герд Мюллер родился 3 ноября 1945 года в Нёрдлингене, а его путь в профессиональном футболе начался в местном любительском клубе «ТСВ 1861». В нём нападающий дебютировал в неполные 15 лет и провёл суммарно четыре года — три в молодёжке и один во взрослой команде, но очень быстро доказал, что способен на большее. В последнем сезоне он записал на свой счёт 51 гол в 31 матче и помог коллективу подняться в Ландеслигу из Безиркслиги, благодаря чему обратил на себя внимание «Баварии». Как пишет Bild, его трансфер обошёлся в 5000 немецких марок, а зарплата на новом месте составила 160 марок в месяц.

Приход Мюллера во многом стал отправной точкой восхождения «Баварии» на вершину немецкого футбола. Клуб уже тогда располагал такими талантливыми игроками, как защитник Франц Беккенбауэр и голкипер Зепп Майер, но выступал в региональном первенстве. Однако за следующие два сезона мюнхенцы не только вышли в Бундеслигу, но и заняли там третье место по итогам чемпионата, попутно выиграв Кубок Германии (первый из четырёх в эпоху Герда). Сам форвард с ходу забил 15 мячей — больше всех в команде, но в списке лучших бомбардиров лиги поделил лишь 10-е место.

Однако уже в следующем сезоне Мюллер исправил это недоразумение и отличился 28 раз, сняв все вопросы в борьбе за звание лучшего бомбардира национального чемпионата. Впоследствии он ещё шесть раз завоёвывал данный титул, а в первенстве-1971/72 и вовсе разразился 40 голами и установил рекорд лиги. Примечательно, что он оставался неприступным на протяжении 49 лет, пока не был побит Робертом Левандовски.

Герд не выделялся ни физическими данными (его рост составлял 176 сантиметров), ни скоростными качествами, однако был прирождённым мастером игры в штрафной площади. Невероятное чувство момента и умение «отклеиться» от защитника и позволили ему записать на свой счёт 365 голов — и это только в Бундеслиге. Мюллер до сих пор владеет рекордом по числу забитых мячей в национальном первенстве Германии, и вряд ли его достижение удастся превзойти в обозримом будущем. Сейчас ближайшим преследователем великого немца является всё тот же Левандовски (278). Но 32-летнему поляку будет крайне сложно отыграть такой гандикап.

Во многом благодаря Мюллеру «Бавария» сумела прервать безвыигрышную серию в Бундеслиге и впоследствии завоевать ещё три трофея. Параллельно с этим мюнхенский коллектив начал набирать вес и в Европе. В 1967 году он завоевал свой первый трофей на международной арене — Кубок обладателей кубков, победив в финале шотландский «Рейнджерс», а в период с 1974 по 1976 годы три раза подряд выиграл Кубок европейских чемпионов. Поочерёдно были обыграны испанский «Атлетико», английский «Лидс» и французский «Сент-Этьен», а автором одного из голов в ворота британской команды стал именно Герд.

И хотя в решающих встречах международных клубных турниров Мюллер и не был так продуктивен, но в целом был настоящей грозой оппонентов. За свою карьеру он трижды становился лучшим бомбардиром розыгрыша Кубка европейских чемпионов, а впоследствии вплоть до 2011 года удерживал лидерство по числу голов в еврокубках (65). Первым превзойти показатели немца смог легендарный нападающий мадридского «Реала» и «Шальке» Рауль.

Что касается выступлений на уровне сборных, то карьера Мюллера в Бундесменншафт получилась хоть и не самой продолжительной, но очень яркой. Он дебютировал за неё контрольном матче с Турцией в 1966 году и впоследствии ещё 61 раз выходил на поле. В составе национальной команды его бомбардирские качества ничуть не померкли, что помогло ему отличиться 68 раз и установить рекорд на долгие годы.

Стать вечным ему также не удалось — на чемпионате мира 2014 года в Бразилии его побил Мирослав Клозе. Однако это во многом обусловлено тем фактом, то сам Мюллер крайне преждевременно прекратил выступления в составе сборной. В 1974 году он объявил о завершении карьеры.

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К этому моменту Мюллер уже успел стать чемпионом мира и Европы, а также бронзовым призёром мундиаля 1970 года в Мексике. На том турнире немецкий голеадор записал на свой счёт десять голов, что помогло ему впоследствии стать лауреатом премии «Золотой мяч» — первый и единственный раз в его карьере.

На победных для сборной Германии первенствах Европы и мира он отличился по четыре раза. Но если в первом случае этого оказалось достаточно для того, чтобы стать лучшим бомбардиром турнира, то во втором — нет. Тем не менее на обоих чемпионатах Мюллер отличался в финале. В 1972-м оформил дубль в ворота команды СССР (3:0), а два года спустя забил победный мяч Нидерландам (2:1).

Последние годы карьеры Мюллер провёл в американском «Форт-Лодердейл Страйкерс», в который был вынужден уйти из-за конфликта с наставником «Баварии» Палем Чернаем. Именно в США немец начал испытывать проблемы с алкоголем, но при помощи жены и бывших партнёров по «ФК Голливуд» всё же справился с ними. В 1992 году он вернулся на родину и занял должность ассистента главного тренера молодёжки мюнхенцев, на которой пробыл вплоть до 2014 года.

Исполнять свои обязанности ему помешала болезнь Альцгеймера. Официально её диагностировали лишь в 2015-м, но слухи об этом ходили ещё за три года до этого. Мюллер оказался в доме для престарелых, где и провёл оставшиеся шесть лет.