Диего Марадона, Виктор Понедельник, Абдулманап Нурмагомедов и Коби Брайант: кого потерял спортивный мир в 2020 году

В 2020 году не стало многих выдающихся представителей мира спорта. В авиакатастрофе погиб пятикратный чемпион НБА Коби Брайант. Скончались чемпион мира по футболу 1986 года Диего Марадона и автор победного гола в финале чемпионата Европы 1960 года Виктор Понедельник. Большой потерей стала смерть наставника и отца Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа. RT вспоминает ушедших из жизни спортсменов, тренеров и функционеров.

Коби Брайант

26 января мир поразила страшная новость: в авиакатастрофе на 42-м году жизни погиб легендарный баскетболист «Лейкерс» Коби Брайант. Трагедия, произошедшая в пригороде Лос-Анджелеса, унесла жизни девяти человек, включая 13-летнюю дочь атакующего защитника Джианну. Они направлялись на матч академии баскетболиста.

Брайант за 20-летнюю карьеру, которую он полностью провёл в «Лейкерс», пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной лиги (НБА), в 2008 году был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата и 18 раз принимал участие в матче всех звёзд. В общей сложности он набрал 32 310 очков и занимает четвёртое место в истории лиги. Кроме того, две Олимпиады подряд — в Пекине в 2008 году и Лондоне в 2012-м — Коби приводил сборную США к золотым медалям.

Коби Брайант

Reuters

© Mike Segar

Диего Марадона

Для многих самым большим потрясением этого непростого года стала смерть Диего Марадоны. Легендарный футболист скончался 25 ноября от острого отёка лёгких. За несколько недель до этого он перенёс операцию по удалению гематомы головного мозга.

В активе Марадоны выступления за «Барселону», «Наполи», «Севилью», «Боку Хуниорс» и другие команды. В 1986 году он стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины, в четвертьфинальном матче с Англией отметившись сразу двумя голами, навсегда вошедшими в историю спорта, — «голом столетия» и «рукой Бога». В 1995 году получил почётный «Золотой мяч».

Марадона неоднократно признавался самым выдающимся футболистом всех времён, по мнению экспертов, болельщиков и журналистов, а Международная федерация футбола (ФИФА) назвала его лучшим игроком XX века наравне с Пеле.

Диего Марадона

AFP

© Valery HACHE

Абдулманап Нурмагомедов

3 июля не стало знаменитого тренера по боевым искусствам Абдулманапа Нурмагомедова. За свою карьеру специалист воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо, за что был включён в российскую Книгу рекордов Гиннесса.

Одно из главных достижений специалиста — воспитание одного из лучших бойцов ММА современности Хабиба Нурмагомедова. Под руководством отца в 2018 году он стал чемпионом UFC в лёгкой весовой категории, а затем трижды сумел его защитить. Смерть Абдулманапа стала большой потерей для всего мира смешанных единоборств и личной трагедией для Хабиба, принявшего решение завершить карьеру после ухода наставника.

Абдулманап Нурмагомедов и Хабиб Нурмагомедов

AFP

© Kirill KUDRYAVTSEV

Виктор Понедельник

5 декабря ушёл из жизни легендарный советский нападающий Виктор Понедельник. Последний из оставшихся в живых чемпионов Европы 1960 года в составе сборной СССР скончался на 84-м году жизни после продолжительной болезни.

Понедельник дебютировал на профессиональном уровне в 1956 году в составе ростовского «Торпедо». Спустя три года был вызван в сборную СССР на первый в истории чемпионат Европы, проходивший во Франции. В финале турнира подопечные Гавриила Качалина встречались с Югославией. Уступая по ходу встречи со счётом 0:1, советские футболисты сравняли счёт благодаря голу Славы Метревели и перевели игру в дополнительное время. На 113-й минуте Понедельник забил мяч в ворота соперника и принёс команде золото турнира.

После триумфального турнира форвард продолжил карьеру в ростовском СКА, за который в общей сложности провёл 159 матчей и записал себе в актив 54 гола.

Виктор Понедельник

РИА Новости

© Юрий Сомов

Звёзды футбола и хоккея

18 августа не стало бывшего защитника сборной СССР Ивана Варламова, прежде всего известного по выступлению в московском «Спартаке». В составе красно-белых он становился обладателем Кубка страны 1965 года. После завершения карьеры игрока работал начальником москвичей, а затем — помощником Константина Бескова.

В октябре после продолжительной борьбы с раком на 55-м году ушёл из жизни ещё один бывший спартаковец Василий Кульков. Защитник присоединился к команде в 1989 году, куда перешёл вместе с тренером Олегом Романцевым. В том же сезоне стал чемпионом СССР. В 1991 году перебрался в чемпионат Португалии, где стал победителем сначала с «Бенфикой», а затем с «Порту». Также в его послужном списке числился английский «Миллуолл». В общей сложности за сборные СССР, СНГ и России Кульков провёл 42 матча, в которых отметился пятью голами.

После окончания карьеры Кульков занимал должность тренера в «Химках», «Локомотиве», «Спартаке» и других командах, а в последнее время работал в академии имени Фёдора Черенкова.

Также по теме Герой ЧМ-1982 и обладатель «Золотого мяча»: умер легендарный итальянский футболист Паоло Росси Бывший нападающий сборной Италии и «Ювентуса» Паоло Росси скончался от рака лёгких. Ему было 64 года. В историю футбола он вошёл своим...

12 апреля умер легендарный вратарь лондонского «Челси» Питер Бонетти, занимающий второе место в списке рекордсменов команды по числу проведённых матчей (729) после Рона Харриса. В 1971 году голкипер стал победителем Кубка Англии, а спустя год завоевал Кубок обладателей кубков УЕФА. Несмотря на не самое успешное выступление в сборной Англии, он разделил её первое и на данный момент последнее чемпионство мира 1966 года, будучи вторым вратарём.

В 2020 году не стало ещё нескольких триумфаторов домашнего мундиаля в составе Англии. В возрасте 78 лет скончался полузащитник Нобби Стайлз, большую часть карьеры проведший в «Манчестер Юнайтед». Интересно, что полузащитник является одним из трёх англичан наравне с Бобби Чарльтоном и Ианом Каллагоном, завоевавших главные трофеи чемпионата мира и Кубка европейских чемпионов. Кроме того, мир потерял знаменитого защитника «Лидс Юнайтед» Джека Чарльтона, а также прославленного защитника Нормана Хантера.

В 2020 году понёс потери и итальянский футбол. 20 июня в возрасте 78 лет умер знаменитый полузащитник «Интера» Марио Корсо. Карьера игрока пришлась на расцвет миланского клуба, и вместе с ним он четырежды становился чемпионом Серии А, дважды — обладателем Кубка европейских чемпионов.

9 декабря от рака лёгких скончался один из лучших футболистов в истории Италии Паоло Росси. Прежде всего экс-нападающий запомнился по выступлениям за «Ювентус», в составе которого он становился двукратным чемпионом Италии и побеждал в Кубке европейских чемпионов. На победном для Италии чемпионате мира 1982 года он был признан и лучшим бомбардиром, и лучшим игроком, а впоследствии стал обладателем «Золотого мяча».

Паоло Росси

Reuters

© Action Images

Сразу нескольких своих героев лишился и хоккейный мир. 21 мая ушёл из жизни олимпийский чемпион Игр в Сараево Александр Герасимов. С 1980 по 1988 год он выступал за московский ЦСКА и стал семикратным чемпионом СССР. В 1984 году был вызван в олимпийскую сборную, где принял участие в семи матчах и забросил две шайбы.

22 июля умер прославленный защитник Александр Гусев. Его успешная карьера в чемпионате СССР нашла отражение и на мировом уровне. Два года подряд — в 1973 и 1974 годах — он побеждал на чемпионате планеты, который на тот момент являлся и чемпионатом Европы. В 1976 году хоккеист стал триумфатором Олимпиады в Инсбруке. Также принимал участие в Суперсерии СССР — Канада, в которой в общей сложности провёл шесть матчей.

Спустя пять дней не стало четырёхкратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Торонто Мейпл Лифс» Эдди Шека. А 18 августа на 57-м году жизни скончался титулованный канадский хоккеист Дэйл Хаверчук, занимающий 20-е место по количеству набранных очков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В 2001 году он был включён в Зал хоккейной славы.

Легенды Олимпийских игр

29 апреля не стало прославленного советского копьеметателя Яниса Лусиса, чьё доминирование на протяжении нескольких десятилетий поражало многих любителей спорта. Уроженец Риги являлся рекордсменом мира в 1968—1969 и в 1972—1973 годах, завоевал золотую медаль Олимпиады в Мехико и четырежды становился чемпионом Европы. Он по праву считается одним из лучших представителей этой дисциплины в истории лёгкой атлетики, за что внесён в Зал славы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Янис Лусис

РИА Новости

© Юрий Сомов

11 ноября в возрасте 83 лет ушёл из жизни знаменитый борец вольного стиля Борис Гуревич. В 1968 году на Олимпиаде в Мексике он стал победителем в весовой категории до 87 кг, по ходу турнира одержав верх над такими известными спортсменами, как Жигжидийн Мунхбат и Продан Гарджев. Кроме того, спортсмен дважды становился чемпионом мира и Европы.

Интересно, что именно Гуревич послужил прототипом для знаменитой скульптуры Евгения Вучетича «Перекуём мечи на орала», установленной перед зданием ООН в Нью-Йорке.

31 августа скончалась советская гимнастка Нина Бочарова. В 1952 году она стала двукратной чемпионкой Олимпиады в Хельсинки в упражнениях на бревне и в командном первенстве. Там же спортсменка завоевала серебро в многоборье и групповых упражнениях. Спустя два года она победила на чемпионате планеты в командном первенстве. Спортсменка выполняла уникальное упражнение — поперечный шпагат на брусьях.

30 мая мир покинул американский спринтер Бобби Морроу. В 1956 году он стал победителем нескольких местных турниров, что обеспечило ему путёвку на Олимпиаду в Мельбурне. Там он вновь доказал своё превосходство, выиграв забеги на 100 м и 200 м, а затем приведя свою команду к триумфу в эстафете 4х100 м.

Герои чемпионатов мира

В 2020 году не стало сразу двух представительниц золотой сборной СССР по волейболу, не имевшей равных на чемпионатах мира 1956 и 1960 годов и чемпионатах Европы 1958 и 1963 годов. 1 мая умерла связующая Антонина Рыжова, выступавшая за «Локомотив», ЦСКА и «Динамо». А 27 августа мир покинула нападающая Алиса Крашенинникова, посвятившая карьеру ленинградскому «Спартаку».

27 апреля неожиданно для многих ушла из жизни трёхкратная чемпионка мира по гандболу и пятикратная обладательница главного трофея Лиги чемпионов в составе киевского «Спартака» Марина Базанова. С 1991 года она жила в Германии и выступала за местные «Валле» и «Вердер», а после окончания карьеры работала реабилитологом. Ей было 57 лет.

26 ноября в возрасте 85 лет скончался один из лучших нападающих в истории хоккея с мячом Михаил Осинцев. Отечественная сборная всегда была конкурентоспособной на международном уровне, а в конце 1950-х — 1960-х годах её звездой был игрок «СКА-Свердловска», ЦСКА и «Динамо». Вместе с национальной командой он шесть раз выходил в финал чемпионатов мира и шесть раз становился победителем турнира.

23 августа умерла прославленная фехтовальщица Валентина Прудскова. Она четырежды приводила сборную СССР к золоту в командной рапире на чемпионатах мира 1958, 1961, 1965 и 1966 годов, а также завоёвывала высшую награду Олимпиады-1960 в той же дисциплине.

На 80-м году жизни скончался трёхкратный чемпион мира по пулевой стрельбе Олег Лапкин. Помимо многочисленных наград на внутреннем и международном уровне в его активе семь мировых рекордов. На протяжении 15 лет он являлся бессменным главным тренером сборной России, в том числе воспитав титулованного стрелка Артёма Хаджибекова.

Олег Лапкин

РИА Новости

© Юрий Долягин

5 июня от последствий инсульта скончался знаменитый американский гимнаст Курт Томас. В 1978 году он стал первым в истории США чемпионом мира в вольных упражнениях, а уже на следующий год повторил свой же результат, добавив к нему золото на перекладине. В честь спортсмена названы два упражнения — «круги Томаса» и «сальто Томаса».

Тренеры и функционеры

10 ноября мир фигурного катания лишился прославленного тренера Игоря Москвина. Он был одним из первых советских фигуристов, принявших участие в международных соревнованиях. Однако большего успеха добился на тренерском поприще. Так, среди его наиболее успешных подопечных числятся Тамара Москвина, Игорь Бобрин, а также первые отечественные олимпийские чемпионы в парном катании Людмила Белоусова — Олег Протоповов. Специалисту был 91 год.

Игорь Москвин

РИА Новости

© Александр Вильф

7 августа скончался знаменитый тренер по плаванию Геннадий Турецкий. Под его руководством знаменитый пловец Александр Попов стал четырёхкратным олимпийским чемпионом, шестикратным чемпионом мира и 21-кратным победителем континентального первенства.

30 июня не стало прославленного тренера по водному поло Александра Кабанова. Будучи спортсменом, он стал двукратным победителем Олимпийских игр и чемпионатов мира. А после завершения карьеры принял решение передать свой опыт молодым ватерполистам. Под его руководством сборные СССР и России становились многократными триумфаторами европейских и континентальных первенств и Олимпийских игр. Специалист умер в возрасте 73 лет.

1 сентября ушёл из жизни хоккейный тренер Милош Ржига, хорошо известный и уважаемый многими российскими болельщиками. В его активе — работа во многих чешских клубах, однако значительную часть карьеры он провёл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и поочерёдно возглавлял подмосковный «Химик», московский «Спартак», петербургский СКА и омский «Авангард». В сезоне-2010/11 сибиряки под руководством специалиста добрались до финала Кубка Гагарина.

Милош Ржига

РИА Новости

© Владимир Федоренко

8 декабря умер известный тренер и пятикратный чемпион Аргентины по футболу Алехандро Сабелья. Под его руководством «Эстудиантес» стал победителем Кубка Либертадорес в 2009 году. Однако аргентинские болельщики запомнят его по первому за 24 года выходу в финал чемпионата мира 2014 года. В решающей встрече его подопечные уступили Германии с минимальным счётом 0:1.

14 декабря не стало одного из лучших французских тренеров, обладателя ордена Британской империи и ордена Почётного легиона Жерара Улье. Под его руководством ПСЖ и «Олимпик» становились чемпионами Лиги 1, однако наибольшего успеха специалист добился с «Ливерпулем». Он не только привёл его к победе в Кубке УЕФА сезона-2000/01, главному трофею Кубка и Суперкубка Англии, серебру и бронзе АПЛ, но и внёс колоссальный вклад в развитие клуба в начале 2000-х. Он полностью перестроил команду и поменял отношение подопечных к футболу, раскрыв их лучшие качества.

В первый день 2020 года не стало четвёртого комиссара НБА Дэвида Стерна. За 30 лет работы во главе лиги он в значительной мере поменял лицо североамериканского баскетбола. Под его руководством доходы лиги выросли в несколько десятков раз, увеличились и зарплаты игроков. Благодаря ему ассоциация стала одной из самых успешных спортивных организаций в мире. В 2014 году Стерн был введён в Зал баскетбольной славы.

Спортсмены

2020 год унёс жизни нескольких действующих и недавно завершивших карьеру спортсменов. 20 апреля многих поразило известие об уходе из жизни 22-летнего защитника «Локомотива» Иннокентия Самохвалова, в последнее время выступавшего за фарм-клуб московской команды «Казанки». Проблемы с сердцем стали причиной смерти, наступившей во время утренней пробежки. Самохвалов являлся победителем молодёжного чемпионата России в составе железнодорожников.

10 июля неожиданно скончалась действующая чемпионка мира по шорт-треку Лара ван Рёйвен. На протяжении последних нескольких лет она являлась одной из сильнейших спортсменок планеты в своей дисциплине, трижды становилась победительницей чемпионатов Европы, а также завоевала бронзу Олимпиады в Пхёнчхане. На чемпионате мира 2019 года ей наконец удалось завоевать золото на 500-метровой дистанции. Причиной смерти 27-летней нидерландки стало аутоиммунное заболевание.

А 17 июля мир потерял чемпионку мира по фигурному катанию среди юниоров и победительницу юниорского финала Гран-при в паре с Харли Уинздором Екатерину Александровскую. С 2014 года россиянка выступала за Австралию под руководством Нины Мозер и Андрея Хекало. Там она стала двукратной победительницей первенства страны. После неудачной Олимпиады 2018 года дуэт сменил тренера, однако затем последовала череда травм у обоих партнёров. В январе 2020 года у спортсменки случился эпилептический припадок, и она приняла решение завершить карьеру. На момент гибели ей было всего 20 лет.