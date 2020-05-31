Скончался трёхкратный олимпийский чемпион Морроу

Американский легкоатлет, трёхкратный олимпийский чемпион Бобби Морроу умер в возрасте 84 лет.

Бывший спортсмен скончался 30 мая от естественных причин, сообщает WKNB.

Главным достижением в карьере Морроу стало выступление на летних Олимпийских играх в Мельбурне в 1956 году. Он выиграл золото в беге на 100 и 200 м, а также в эстафете 4 × 100 м. За это он был признан спортсменом года по версии журнала Sports Illustrated.

За свою карьеру Морроу установил 11 мировых рекордов в лёгкой атлетике. Он завершил выступления в 1960 году.

Ранее экс-футболист «Манчестер Сити» Глин Пардо скончался на 74-м году жизни.