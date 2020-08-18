Умер экс-футболист «Спартака» Варламов
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Об этом сообщается на сайте столичного клуба.
Варламов выступал в составе красно-белых в 1964, 1965 и 1967 годах. Всего он провёл 86 матчей за команду и стал обладателем Кубка СССР 1965 года. На его счету также одна игра за сборную Советского Союза.
После окончания карьеры он работал начальником «Спартака» (1976), а также был помощником главного тренера команды Константина Бескова в 1977 году и с 1980 по 1983 год.
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