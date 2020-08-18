Умер экс-футболист «Спартака» Варламов

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Бывший защитник московского футбольного клуба «Спартак» Иван Варламов скончался в возрасте 82 лет.
Умер экс-футболист «Спартака» Варламов
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Об этом сообщается на сайте столичного клуба.

Варламов выступал в составе красно-белых в 1964, 1965 и 1967 годах. Всего он провёл 86 матчей за команду и стал обладателем Кубка СССР 1965 года. На его счету также одна игра за сборную Советского Союза.

После окончания карьеры он работал начальником «Спартака» (1976), а также был помощником главного тренера команды Константина Бескова в 1977 году и с 1980 по 1983 год.

Ранее сообщалось, что тренер по плаванию Геннадий Турецкий скончался в возрасте 71 года.

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