Тренер по плаванию Турецкий скончался в возрасте 71 года

Прославленный советский пловец и российский тренер Геннадий Турецкий умер на 72-м году жизни.

Как сообщил RT воспитанник Турецкого, четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Попов, причиной смерти его наставника стал обширный инсульт. Специалист был оперативно доставлен в больницу в Швейцарии и был введён в искусственную кому, из которой не сумел выйти.

Среди воспитанников Турецкого, помимо Попова, значатся олимпийские чемпионы россиянин Владимир Пышненко, а также австралийцы Майкл Клим, Петрия Томас и Мэтью Данн.

Ранее сообщалось, что победитель Олимпиады-1980 по лёгкой атлетике Аксинин умер в возрасте 65 лет.