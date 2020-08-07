Тренер по плаванию Турецкий скончался в возрасте 71 года

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Прославленный советский пловец и российский тренер Геннадий Турецкий умер на 72-м году жизни.
Тренер по плаванию Турецкий скончался в возрасте 71 года
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Как сообщил RT воспитанник Турецкого, четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Попов, причиной смерти его наставника стал обширный инсульт. Специалист был оперативно доставлен в больницу в Швейцарии и был введён в искусственную кому, из которой не сумел выйти.

Среди воспитанников Турецкого, помимо Попова, значатся олимпийские чемпионы россиянин Владимир Пышненко, а также австралийцы Майкл Клим, Петрия Томас и Мэтью Данн.

Ранее сообщалось, что победитель Олимпиады-1980 по лёгкой атлетике Аксинин умер в возрасте 65 лет.

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