Победитель Олимпиады-1980 по лёгкой атлетике Аксинин умер в возрасте 65 лет

Чемпион Олимпиады 1980 года в эстафете 4 х 100 м, заслуженный мастер спорта СССР Александр Аксинин умер в Санкт-Петербурге на 66-м году жизни.

Об этом сообщила Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) на своём официальном сайте. Аксинин также был бронзовым призёром Игр в Монреале-1976, чемпионом Европы 1982 года, трёхкратным чемпионом СССР (1976, 1978, 1980 годы).

После завершения карьеры Аксинин работал тренером общества «Динамо», затем директором одноимённого стадиона, был заведующим кафедрой лёгкой атлетики Университета имени П.Ф. Лесгафта. Его личный рекорд в беге на 100 м равнялся 10,26 сек.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по гандболу в составе сборной СССР Анатолий Федюкин скончался в возрасте 68 лет.