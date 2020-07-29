Умер олимпийский чемпион по гандболу Федюкин

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Олимпийский чемпион по гандболу в составе сборной СССР Анатолий Федюкин скончался в возрасте 68 лет.
Умер олимпийский чемпион по гандболу Федюкин
  • РИА Новости
  • © Сергей Киврин

Об этом сообщается на сайте Федерации гандбола России.

В составе сборной Советского Союза Федюкин завоевал золото на ОИ-1976 в Монреале, также он выиграл серебро на Олимпиаде в Москве в 1980 году. В 1982 году он стал чемпионом мира.

После карьеры игрока Федюкин возглавлял ЦСКА, а затем исландский «Фрам». Позже он был консультантом воронежской «Энергии».

Ранее сообщалось, что четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли хоккеист Эдди Шэк умер на 84-м году жизни.

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