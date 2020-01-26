СМИ: легенда НБА Коби Брайант погиб в результате крушения вертолёта

Бывший баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс», двукратный олимпийский чемпион Коби Брайант погиб в результате падения вертолёта в городе Калабасас штата Калифорния. Помимо спортсмена, в авиакатастрофе погибли ещё четыре человека.

Об этом сообщает TMZ. По информации источника, Брайант летел на личном вертолёте вместе с тремя пассажирами и пилотом. Жены экс-баскетболиста с ним не было. Сообщается, что в результате падения никто не выжил.

Коби Брайант является пятикратным чемпионом НБА. Также баскетболист 18 раз участвовал в Матче звёзд. Брайант завершил профессиональную карьеру в 2016 году. В 2018 году спортсмен выиграл «Оскар» за короткометражный фильм «Дорогой баскетбол».

Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс обошёл Коби Брайанта по очкам за карьеру в НБА.