Леброн Джеймс обошёл Коби Брайанта по очкам за карьеру в НБА

Короткая ссылка
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс обошёл легендарного Коби Брайанта в списке самых результативных игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Леброн Джеймс обошёл Коби Брайанта по очкам за карьеру в НБА
  • Reuters

В матче регулярного чемпионата с «Филадельфия Сиксерс», завершившемся поражением «Лейкерс» со счётом 108:91, 35-летний Джеймс набрал 29 очков.

Такая результативность позволила ему выйти на третье место в истории НБА по количеству набранных за карьеру очков и опередить легенду «Лейкерс» Коби Брайанта. В активе Джеймса стало 33 655 очков, тогда как у Брайанта — 33 643 очка.

Лидером по данному показателю является Карим Абдул-Джаббар, набравший за карьеру 38 387 очков. Второе место у Карла Мэлоуна — 36 928 очков.

Ранее сообщалось, что первый номер драфта-2019 установил рекорд в дебютном матче НБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить