Леброн Джеймс обошёл Коби Брайанта по очкам за карьеру в НБА
- Reuters
В матче регулярного чемпионата с «Филадельфия Сиксерс», завершившемся поражением «Лейкерс» со счётом 108:91, 35-летний Джеймс набрал 29 очков.
Такая результативность позволила ему выйти на третье место в истории НБА по количеству набранных за карьеру очков и опередить легенду «Лейкерс» Коби Брайанта. В активе Джеймса стало 33 655 очков, тогда как у Брайанта — 33 643 очка.
Лидером по данному показателю является Карим Абдул-Джаббар, набравший за карьеру 38 387 очков. Второе место у Карла Мэлоуна — 36 928 очков.
Ранее сообщалось, что первый номер драфта-2019 установил рекорд в дебютном матче НБА.