Леброн Джеймс обошёл Коби Брайанта по очкам за карьеру в НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс обошёл легендарного Коби Брайанта в списке самых результативных игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В матче регулярного чемпионата с «Филадельфия Сиксерс», завершившемся поражением «Лейкерс» со счётом 108:91, 35-летний Джеймс набрал 29 очков.

Такая результативность позволила ему выйти на третье место в истории НБА по количеству набранных за карьеру очков и опередить легенду «Лейкерс» Коби Брайанта. В активе Джеймса стало 33 655 очков, тогда как у Брайанта — 33 643 очка.

Лидером по данному показателю является Карим Абдул-Джаббар, набравший за карьеру 38 387 очков. Второе место у Карла Мэлоуна — 36 928 очков.

Ранее сообщалось, что первый номер драфта-2019 установил рекорд в дебютном матче НБА.