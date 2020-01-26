31 очко Дэвиса не спасло «Лейкерс» от проигрыша «Филадельфии» в матче НБА

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«Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел поражение от «Филадельфия Сиксерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
31 очко Дэвиса не спасло «Лейкерс» от проигрыша «Филадельфии» в матче НБА
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Филадельфии, завершилась со счётом 108:91 в пользу хозяев площадки.

В составе «Лейкерс» 31 очко набрал Энтони Дэвис. Ещё 29 очков команде принёс Леброн Джеймс.

В составе «Филадельфии» 29 очков в свой актив записал Тобиас Харрис. Дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов в активе Бена Симмонса.

В параллельных матчах «Юта Джаз» победил «Даллас Маверикс» (112:107), «Детройт Пистонс» в овертайме уступил «Бруклин Нетс» (111:121), «Миннесота Тимбервулвз» проиграл «Оклахома-Сити Тандер» (104:113), а «Кливленд Кавальерс» потерпел поражение от «Чикаго Буллз» (106:118).

Ранее сообщалось, что стали известны стартовые пятёрки на Матч звёзд НБА.

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