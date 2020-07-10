Действующая чемпионка мира по шорт-треку ван Рёйвен умерла в возрасте 27 лет

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Голландская шорт-трекистка Лара ван Рёйвен скончалась на 28-м году жизни.
Действующая чемпионка мира по шорт-треку ван Рёйвен умерла в возрасте 27 лет
  • © Zheng Huansong/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба национальной команды Нидерландов, в конце июня спортсменку госпитализировали во время сбора во Франции, где по итогам обследования у неё было выявлено аутоиммунное заболевание, осложнения от которого и привели к смерти.

Ван Рёйвен является чемпионкой мира 2019 года на дистанции 500 м. В её активе также серебро мирового первенства 2018 года в эстафете и бронза Олимпийских игр 2018 года, также завоёванная в эстафетной гонке. На её счету также три золота, серебро и две бронзы чемпионатов Европы.

Ранее сообщалось, что ван Рёйвен находится в реанимации в критическом состоянии.

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