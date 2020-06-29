Чемпионка мира по конькобежному спорту находится в реанимации

Короткая ссылка
Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2018 в эстафете Лара ван Рейвен находится в реанимации в критическом состоянии.
Чемпионка мира по конькобежному спорту находится в реанимации
  • globallookpress.com

Об этом сообщает AD. Ван Рейвен заболела во время тренировочного сбора, который проходил во французских Пиренеях. Причиной проблем со здоровьем стали нарушения работы иммунной системы. Сейчас её положение стабильно, но остаётся критическим.

27-летняя ван Рейвен является чемпионкой мира 2019 года по шорт-треку на дистанции 500 м, серебряным призёром ЧМ-2018 в эстафете и трёхкратной чемпионкой Европы.

Ранее сообщалось, что чемпиона Европы по шорт-треку Павла Ситникова призвали в спортроту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить