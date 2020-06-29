Чемпионка мира по конькобежному спорту находится в реанимации

Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2018 в эстафете Лара ван Рейвен находится в реанимации в критическом состоянии.

Об этом сообщает AD. Ван Рейвен заболела во время тренировочного сбора, который проходил во французских Пиренеях. Причиной проблем со здоровьем стали нарушения работы иммунной системы. Сейчас её положение стабильно, но остаётся критическим.

27-летняя ван Рейвен является чемпионкой мира 2019 года по шорт-треку на дистанции 500 м, серебряным призёром ЧМ-2018 в эстафете и трёхкратной чемпионкой Европы.

Ранее сообщалось, что чемпиона Европы по шорт-треку Павла Ситникова призвали в спортроту.