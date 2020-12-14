Скончался бывший тренер «Ливерпуля» Улье

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Бывший главный тренер «Ливерпуля» Жерар Улье скончался в возрасте 73 лет.
Скончался бывший тренер «Ливерпуля» Улье
  • Reuters

Как сообщает RMC Sport, французский специалист умер в ночь с 13 на 14 декабря. При этом причины смерти не уточняются.

Улье возглавлял «Ливерпуль» с 1998 по 2004 год. За это время он выиграл с командой Кубок и Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Англии, а также два Кубка английской лиги. 

Он также известен по работе со сборной Франции, с ПСЖ и «Лионом». 

Вместе с ПСЖ он победил в чемпионате Франции в сезоне-1985/86, а с «Лионом» дважды выиграл Лигу 1 (2005/06, 2006/07).

Ранее сообщалось, что экс-тренер сборной Хорватии по футболу Отто Барич умер от коронавируса.

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