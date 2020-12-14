Экс-тренер сборной Хорватии по футболу умер от коронавируса

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной Хорватии по футболу Отто Барич скончался в возрасте 88 лет.
Экс-тренер сборной Хорватии по футболу умер от коронавируса
  • Reuters
  • © Rudy Lhomme

Об этом сообщается на сайте Хорватского футбольного союза.

По информации Sportske novosti, Барич был госпитализирован, сдав положительный тест на COVID-19, около десяти дней назад и ушёл их жизни 13 декабря в Загребе. 

Барич возглавлял сборную Хорватии с 2002 по 2004 год. Помимо этого, он работал главным тренером сборных Австрии и Албании, а также тренировал венский «Рапид», загребское «Динамо», немецкий «Штутгарт» и турецкий «Фенербахче». 

Ранее сообщалось, что отец экс-футболиста «Ромы» Франческо Тотти умер от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить