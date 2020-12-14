Экс-тренер сборной Хорватии по футболу умер от коронавируса
- Reuters
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Об этом сообщается на сайте Хорватского футбольного союза.
По информации Sportske novosti, Барич был госпитализирован, сдав положительный тест на COVID-19, около десяти дней назад и ушёл их жизни 13 декабря в Загребе.
Барич возглавлял сборную Хорватии с 2002 по 2004 год. Помимо этого, он работал главным тренером сборных Австрии и Албании, а также тренировал венский «Рапид», загребское «Динамо», немецкий «Штутгарт» и турецкий «Фенербахче».
Ранее сообщалось, что отец экс-футболиста «Ромы» Франческо Тотти умер от коронавируса.