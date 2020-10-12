Отец экс-футболиста «Ромы» Тотти умер от коронавируса

Энцо Тотти, отец бывшего нападающего и капитана итальянского футбольного клуба «Рома» Франческо Тотти, скончался от коронавирусной инфекции.

Как сообщает Football Italia, 76-летний Энцо Тотти несколько дней назад был госпитализирован из-за COVID-19. У него были серьёзные заболевания, а также несколько лет назад он перенёс сердечный приступ.

44-летний Тотти является воспитанником «Ромы». Он играл за римскую команду с 1992 по 2017 год. Тотти является чемпионом Италии, двукратным победителем Кубка и Суперкубка Италии. В активе итальянца — 786 матчей и 307 голов за клуб.

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