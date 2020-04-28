Умерла двукратный призёр ОИ по гандболу Марина Базанова

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Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр по гандболу Марина Базанова скончалась в возрасте 57 лет.
Умерла двукратный призёр ОИ по гандболу Марина Базанова
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Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Уточняется, что большую часть карьеры спортсменка провела в киевском «Спартаке», в составе которого стала многократной чемпионкой СССР и победителем Кубка европейских чемпионов.

Из «Спартака» она перешла в немецкий «Валле Бремен», где была играющим тренером, а после завершения карьеры работала реабилитологом.

Вместе с этим федерация указывает, что, помимо двух бронзовых наград ОИ, в активе Базановой также три золота чемпионатов мира.

Ранее сообщалось, что российские гандболистки квалифицировались на ЧЕ после отмены оставшихся матчей отбора.

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