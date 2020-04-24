Российские гандболистки квалифицировались на ЧЕ после отмены оставшихся матчей отбора

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Женская сборная России по гандболу досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 года после отмены оставшихся матчей квалификационного раунда из-за пандемии коронавируса.
Российские гандболистки квалифицировались на ЧЕ после отмены оставшихся матчей отбора
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Европейской гандбольной федерации (EHF). На турнир пробились сборные Франции, Нидерландов, Румынии, Швеции, Венгрии, Черногории, Германии, Сербии, Испании, Словении, Польши, Чехии и Хорватии. Сборные Норвегии и Дании выступят на турнире на правах хозяев.

Чемпионат Европы должен пройти с 2 по 20 декабря.

Отмечается, что также были определены участники мужского чемпионата мира, европейская часть квалификации которого также была отменена. В финальную стадию пробились сборные Дании, Испании, Хорватии, Норвегии, Словении, Германии, Португалии, Швеции, Австрии, Венгрии, Белоруссии, Исландии, Чехии и Франции.

Сборная России не сумела пробиться на ЧМ, проиграв все три матча предварительного группового этапа ЧЕ-2020.

Ранее сообщалось, что МОК выделил $25,3 млн нацкомитетам на подготовку к перенесённой Олимпиаде.

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