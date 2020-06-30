Двукратный чемпион ОИ по водному поло Кабанов умер в возрасте 72 лет

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Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по водному поло Александр Кабанов скончался на 73-м году жизни.
Двукратный чемпион ОИ по водному поло Кабанов умер в возрасте 72 лет
  • ©waterpolo.ru

Об этом сообщает пресс-служба Федерации водного поло России.

В качестве спортсмена, помимо золотых наград Игр и чемпионатов мира, Кабанов выигрывал чемпионат Европы, по два раза — Кубок мира и Универсиаду, а также пять раз побеждал на чемпионате СССР.

Под руководством Кабанова в качестве главного тренера сборная СССР стала бронзовым призёром Игр-1998, а с мужской сборной России он завоевал серебро Олимпиады-2004 и бронзу  Игр-2000, а также брал золотые и бронзовые награды на чемпионатах мира, Кубке мира и Мировой лиге. Женская сборная России под его руководством стала чемпионом Европы и дважды — бронзовым призёром чемпионатов мира.

Кабанов включён в Международный зал славы плавания.

Ранее сообщалось, что умер чемпион СССР и России по автоспорту Линдгрен.

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