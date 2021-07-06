«Будет не хватать его страсти к игре»: вратарь «Коламбуса» и сборной Латвии скончался в возрасте 24 лет

В США на 25-м году жизни скончался вратарь «Коламбус Блю Джекетс» и сборной Латвии по хоккею Матис Кивлениекс. По предварительной информации, причиной его гибели стала травма грудной клетки, полученная после неудачного взрыва фейерверка. Голкипер только начинал свой путь в НХЛ, а на последнем чемпионате мира стал одним из героев национальной команды. Он оформил шатаут в матче с Канадой, закончившемся сенсационной победой Латвии.

О смерти 24-летнего голкипера Матиса Кивлениекса в понедельник днём сообщила Федерация хоккея Латвии. На официальном сайте организации выразили слова соболезнования родным и близким спортсмена, а также его коллегам. В федерации отметили, что своим трудолюбием уроженец Риги заслужил место основного вратаря в сборной страны на последнем чемпионате мира и контракт с «Коламбусом», за который он успел провести всего восемь матчей в НХЛ.

«Кивлениекс стал настоящим примером в спорте благодаря своим бойцовским качествам, трудолюбию и преданному отношению к делу. Уход Матиса — большая потеря не только для латвийского хоккея, но и для всего латвийского народа», — цитирует сообщение Delfi.

Позже информацию о трагедии подтвердили в «Коламбус Блю Джекетс», цвета которого спортсмен защищал. На официальном сайте клуба рассказали, что причиной смерти стал несчастный случай. 24-летний вратарь получил серьёзные травмы головы при падении. На место были незамедлительно вызваны врачи, но спасти молодого человека не удалось.

«Мы потрясены и опечалены утратой Матиса. Приносим глубочайшие соболезнования его матери Астрид, семье и друзьям в этот опустошительный момент. Киви был выдающимся молодым человеком. Он встречал каждый день и всех с улыбкой. Мы никогда не забудем то, что он сделал для нашей организации за четыре года работы», — заявил президент клуба по хоккейным операциям Джон Дэвидсон.

По словам комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна, лига скорбит из-за внезапной и трагической смерти спортсмена.

«От лица всей семьи НХЛ я приношу глубокие соболезнования его семье, друзьям и партнёрам по «Блю Джекетс» и сборной Латвии. Всем, кто его знал и дружил с Матисом, будет не хватать его любви к жизни и страсти к игре», — приводит слова Беттмэна официальный сайт НХЛ.

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Почтили память погибшего и в Федерации хоккея России.

«Трагически оборвалась жизнь вратаря сборной Латвии Матиса Кивлениекса. Ему было всего 24 года. Наши самые искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам хоккеиста. Скорбим», — написали в Twitter-аккаунте ФХР.

Чуть позже СМИ выяснили некоторые подробности трагедии. Сообщалось, что смерть наступила в результате «неосторожного обращения с пиротехникой» во время празднования Дня независимости США. Причём озвучивались две версии: что Кивлениекс умер от травмы головы и что осколок петарды попал игроку в грудь, после чего он скончался на месте.

Портал The Athletic пообщался с лейтенантом полиции города Нови Джейсоном Мейером, который заявил, что смерть наступила от удара головой о бетон. Он рассказал, что молодой человек выбежал из джакузи с несколькими друзьями после неудачного запуска фейерверка, поскользнулся и неудачно упал.

Однако позднее вскрытие показало, что причиной гибели хоккеиста стала травма грудной клетки после взрыва фейерверка. Смерть признана случайной.

Трагическая гибель вратаря пугает ещё больше, если учесть, что всего месяц назад он успешно защищал цвета своей страны на домашнем чемпионате мира. На первенстве планеты голкипер провёл четыре матча, в которых пропустил девять шайб. Но ярче всего он проявил себя в стартовом противостоянии с Канадой в первом туре группового этапа. Кивлениекс отразил все 38 бросков по своим воротам и помог прибалтам одержать сенсационную победу — 2:0. Правда, две заключительные встречи группового этапа на последнем рубеже латышей проводил уже не он, и без Матиса команда не сумела пробиться в плей-офф.

Для него же это первенство планеты стало дебютным в карьере. В 2018-м он также попал в заявку сборной на турнир, но на льду так и не появился. Молодой возраст тогда не позволял Матису биться за место в основе.

Воспитанник рижской «Призмы», который дебютировал на взрослом уровне ещё в сезоне-2011/12, с детства мечтал уехать за океан и сумел реализовать свои стремления. Юный Кивлениекс отправился в Северную Америку, где первой его командой стал «Форест Лейк Лейкерс».

В 2017-м хоккеист сделал новый серьёзный шаг вперёд в своей карьере — подписал контракт с фарм-клубом «Коламбуса», «Кливленд Монстерс». Так Матис стал ещё ближе к своей мечте и продолжал набираться опыта в АХЛ.

Прогресс латыша не остался незамеченным, и в сезоне-2019/20 он присоединился к основной команде «Блю Джекетс». А в январе состоялся его долгожданный дебют в НХЛ. Кивлениекс занял место на последнем рубеже в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» и помог своей команде одержать важную победу — 2:1. В том сезоне прибалт провёл ещё пять встреч в регулярном первенстве и в общей сложности пропустил 14 шайб.

В завершившемся сезоне он добавил себе в актив ещё два поединка в НХЛ в самой концовке регулярки. В обоих «Коламбус» противостоял «Детройту». Первая встреча завершилась поражением команды Матиса (2:5), а вторая — победой в овертайме (5:4).

Собственно, в последнем посте на своей странице в Instagram Кивлениекс как раз поделился с подписчиками фото с матча против «Ред Уингз». К сожалению, Матису больше не суждено выйти на лёд.