Скончался заслуженный тренер СССР по спортивной гимнастике Остапенко

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В возрасте 76 лет ушёл из жизни заслуженный тренер СССР по спортивной гимнастике Олег Остапенко.
Скончался заслуженный тренер СССР по спортивной гимнастике Остапенко
  • © sportgymrus.ru

Об этом сообщает официальный сайт Федерации спортивной гимнастики России. Олег Остапенко тренировал двукратную олимпийскую чемпионку Татьяну Лысенко. На Играх-1992 в Барселоне его спортсменка завоевала золотые медали в командном первенстве и на бревне, а также бронзу за опорный прыжок. 

В начале 2000-х Остапенко привёл в элиту женской спортивной гимнастики сборную Бразилии. Также Олег Васильевич был главным тренером женских национальных команд Белоруссии и Украины.

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