Скончался заслуженный тренер СССР по спортивной гимнастике Остапенко
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Об этом сообщает официальный сайт Федерации спортивной гимнастики России. Олег Остапенко тренировал двукратную олимпийскую чемпионку Татьяну Лысенко. На Играх-1992 в Барселоне его спортсменка завоевала золотые медали в командном первенстве и на бревне, а также бронзу за опорный прыжок.
В начале 2000-х Остапенко привёл в элиту женской спортивной гимнастики сборную Бразилии. Также Олег Васильевич был главным тренером женских национальных команд Белоруссии и Украины.
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