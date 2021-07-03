Скончался заслуженный тренер СССР по спортивной гимнастике Остапенко

В возрасте 76 лет ушёл из жизни заслуженный тренер СССР по спортивной гимнастике Олег Остапенко.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации спортивной гимнастики России. Олег Остапенко тренировал двукратную олимпийскую чемпионку Татьяну Лысенко. На Играх-1992 в Барселоне его спортсменка завоевала золотые медали в командном первенстве и на бревне, а также бронзу за опорный прыжок.

В начале 2000-х Остапенко привёл в элиту женской спортивной гимнастики сборную Бразилии. Также Олег Васильевич был главным тренером женских национальных команд Белоруссии и Украины.

Ранее Нурмагомедов опубликовал пост в Instagram в годовщину смерти отца.