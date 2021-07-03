Нурмагомедов опубликовал пост в Instagram в годовщину смерти отца

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мыслями в годовщину смерти своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

«Сегодня уже год, как отца нет с нами. Это событие увеличило моё убеждение в том, что в этом мире нам ничего не принадлежит: ни наши дети, ни наши родители, ни наше имущество. Всё, что мы имеем, — всё временно. Всё принадлежит одному Аллаху, и к нему будет наше возвращение, привязывайте свои сердца к Аллаху, оставайтесь больше наедине с ним, ведь придёт время, и всех нас положат в могилу, где мы будем одни, где не будут наши друзья, родственники, имущество и наши связи, только наши дела и отчёт», — написал Нурмагомедов в Instagram.

Отец спортсмена скончался в июле 2020 года от последствий заболевания коронавирусом.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру после поединка с американским бойцом MMA Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, который прошёл 24 октября 2020 года. На счету россиянина 29 побед и ни одного поражения.

Ранее Нурмагомедов заявил, что президент UFC уговаривает его вернуться.