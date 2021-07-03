Нурмагомедов опубликовал пост в Instagram в годовщину смерти отца

Короткая ссылка
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мыслями в годовщину смерти своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
Нурмагомедов опубликовал пост в Instagram в годовщину смерти отца
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Сегодня уже год, как отца нет с нами. Это событие увеличило моё убеждение в том, что в этом мире нам ничего не принадлежит: ни наши дети, ни наши родители, ни наше имущество. Всё, что мы имеем, — всё временно. Всё принадлежит одному Аллаху, и к нему будет наше возвращение, привязывайте свои сердца к Аллаху, оставайтесь больше наедине с ним, ведь придёт время, и всех нас положат в могилу, где мы будем одни, где не будут наши друзья, родственники, имущество и наши связи, только наши дела и отчёт», — написал Нурмагомедов в Instagram.

Отец спортсмена скончался в июле 2020 года от последствий заболевания коронавирусом.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру после поединка с американским бойцом MMA Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, который прошёл 24 октября 2020 года. На счету россиянина 29 побед и ни одного поражения.

Ранее Нурмагомедов заявил, что президент UFC уговаривает его вернуться.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить