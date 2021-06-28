В Москве возбудили дело после смерти футболиста в ЛФЛ

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Один из руководителей футбольного клуба «Браавос» Александр Челышев ответил на вопрос, обращались ли в клуб из правоохранительных органов по поводу смерти игрока на матче Любительской футбольной лиги (ЛФЛ).
В Москве возбудили дело после смерти футболиста в ЛФЛ
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Мне звонил следователь. Я там не был, но рассказал ему про процесс заявок. Нас три человека, которые управляют клубом. Так как меня на той игре не было, то на допросы в полицию поехал другой человек. Дело завели, конечно», — цитирует Челышева «Спорт-Экспресс».

26 июня во время матча зоны «Юго-Запад» ЛФЛ Москвы один из футболистов «Браавоса» потерял сознание, а впоследствии скончался.

Ранее сообщалось, что в Российском футбольном союзе намерены обратиться в прокуратуру из-за смерти игрока на матче ЛФЛ.

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