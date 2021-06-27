В РФС намерены обратиться в прокуратуру из-за смерти игрока на матче ЛФЛ

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Член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) и президент Московской федерации футбола (МФФ) Сергей Анохин дал поручение написать заявление в прокуратуру с просьбой проверить деятельность Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) после смерти игрока во время матча.
В РФС намерены обратиться в прокуратуру из-за смерти игрока на матче ЛФЛ
  • РИА Новости

«ЛФЛ Юго-Запад — это коммерческая организация, которую не контролирует МФФ. Более того: её не контролирует ни Москомспорт, ни РФС. У них нет скорой помощи, у них нет техники обеспечения безопасности на соревнованиях, карточек игроков, медицинских справок, они не проходят углублённое медицинское обследование. Они просто зарабатывают деньги на этих турнирах. И рискуют здоровьем детей, футболистов», — приводит слова Анохина РБК.

Он отметил, что намерен добиться того, чтобы коммерческие лиги начали следовать тем регламентам, которые прописаны в Департаменте спорта Москвы, в Министерстве спорта и, конечно, в МФФ.

«Все коммерсанты не хотят следовать регламентам, не хотят регистрировать игроков, у нас нет ни на кого карточек, нет медицинских допусков. И конечно же, они пользуются и подменами, и подлогами, и наличными деньгами, не работают с медициной, с правоохранительными органами, это только яркие случаи, которые вы видите. А на самом деле каждый день, каждые выходные проходят такие случаи», — добавил член исполкома РФС.

26 июня во время матча команд зоны Юго-Запад ЛФЛ Москвы один из игроков потерял сознание, а впоследствии скончался.

Ранее друг погибшего футболиста ЛФЛ высказался о заявлении главы лиги.

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