Друг погибшего футболиста ЛФЛ высказался о заявлении главы лиги

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Тимофей Вяткин, друг Максима Добровольского, погибшего в матче Юго-Западной лиги Москвы Любительской футбольной лиги (ЛФЛ), рассказал подробности произошедшего.
Друг погибшего футболиста ЛФЛ высказался о заявлении главы лиги
  • РИА Новости

«Мне оскорбительно слышать заявления президента ЛФЛ Дмитрия Смирнова. Он заявил, что Макс получил помощь от медицинских работников. Но это просто попытка оправдаться и спасти репутацию. На самом деле никаких медработников не было, а Максим умирал на коленях у моего друга. Медицинского заключения ещё не было, но, скорее всего, это остановка сердца. Сейчас говорят, что, мол, Макс не был заявлен. Но какая разница. Он был обязан получить помощь от медработника. Но его на стадионе не было», — приводит слова Вяткина «Чемпионат».

Инцидент произошёл 26 июня.

Ранее сообщалось, что экс-врач «Спартака» высказался о смерти игрока ЛФЛ в Москве.

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