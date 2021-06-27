Экс-врач «Спартака» высказался о смерти игрока ЛФЛ в Москве

Бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншен поделился мнением о смерти игрока во время матча Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) в Москве.

«Раз матч проходил в вечернее время, значит, причина была не в московской жаре. Скорее всего, это инфаркт. Человек не мог переносить физические нагрузки, от них и остановилось сердце. Не было медицинского контроля. Это стандартная недосмотренность. Человеку перед занятиями спортом нужны медицинские просмотры», — цитирует Хуншена «Спорт-Экспресс».

По его словам, на любительском уровне для здоровья спортсмена всё ещё опаснее, чем на профессиональном, так как речь идёт о непостоянных нагрузках, а редкие нагрузки могут хуже отразиться на организме из-за его неподготовленности.

«Ко мне много клиентов ходит, я сам играю на любительском уровне, но всем говорю, что нужно за здоровьем следить», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что во время матча ЛФЛ в Москве умер футболист.