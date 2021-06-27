Во время матча ЛФЛ в Москве умер футболист

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Президент Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) Дмитрий Смирнов сообщил, что во время матча Юго-Западной лиги Москвы скончался игрок.
Во время матча ЛФЛ в Москве умер футболист
  • Reuters

«Мы пока сами выясняем подробности. Это произошло вчера вечером. Произошло примерно то же самое, что было и с Эриксеном. Причём человек потерял сознание в самом начале игры, то есть не было ни стыков, ни усталости как таковой. Плюс игра была вечерняя, то есть было уже прохладно, не было жары», — цитирует Смирнова Sport24.

По его словам, в ЛФЛ до сих пор не знают причины смерти, а также имя игрока, так как его изначально не было в заявке. Он подчеркнул, что это редчайший случай в лиге и сейчас идёт работа над установлением личности футболиста. Смирнов отметил, что скончавшегося позвал принять участие в матче друг.

«Первую необходимую помощь он получил от медиков, находящихся на поле, пока ехал реанимобиль. Но именно в оснащённую реанимацию он поехал позже. Пока ехал реанимобиль, врач экстренного вызова консультировал медиков, которые были на поле, по телефону. Повторюсь, сейчас мы выясняем все подробности», — добавил Смирнов.

Ранее сообщалось, что умер призёр ЧМ-2017 по лёгкой атлетике Абдалелах Харун.

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