Голкипер сборной Латвии по хоккею умер в возрасте 24 лет

Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» и сборной Латвии Матис Кивлениекс скончался на 25-м году жизни.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Латвии.

Причины смерти 24-летнего спортсмена на называются.

По данным СМИ, 4 июля во время празднования Дня независимости США выстрел фейерверка попал Кивлениексу в грудную клетку, в область сердца.

Кивлениекс играл за сборную Латвии с 2017 года. На домашнем чемпионате мира 2021 года он сыграл в четырёх матчах, отразив в общей сложности 116 бросков, 38 из которых — в матче с будущими чемпионами турнира, Канадой, в котором латвийский вратарь сумел оформить шатаут.

За «Коламбус» он отыграл всего восемь матчей.

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