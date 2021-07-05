Голкипер сборной Латвии по хоккею умер в возрасте 24 лет

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Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» и сборной Латвии Матис Кивлениекс скончался на 25-м году жизни.
Голкипер сборной Латвии по хоккею умер в возрасте 24 лет
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Латвии.

Причины смерти 24-летнего спортсмена на называются.

По данным СМИ, 4 июля во время празднования Дня независимости США выстрел фейерверка попал Кивлениексу в грудную клетку, в область сердца.

Кивлениекс играл за сборную Латвии с 2017 года. На домашнем чемпионате мира 2021 года он сыграл в четырёх матчах, отразив в общей сложности 116 бросков, 38 из которых — в матче с будущими чемпионами турнира, Канадой, в котором латвийский вратарь сумел оформить шатаут.

За «Коламбус» он отыграл всего восемь матчей.

Ранее стало известно, что у нападающего «Бостона» Давида Пастрняка умер ребёнок.

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