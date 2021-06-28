Отсутствие скорой и обращение в прокуратуру: что известно о смерти 17-летнего футболиста ЛФЛ

В Москве во время матча ЛФЛ скончался 17-летний футболист Максим Добровольский. У молодого человека случился сердечный приступ спустя пять минут после начала игры. По словам руководителя лиги Дмитрия Смирнова, юноша не был заявлен на сезон и не имел права выходить на поле. Также он подчеркнул, что футболист получил всю необходимую медицинскую помощь. Однако, как утверждают очевидцы, машины скорой помощи рядом со стадионом не оказалось, она приехала только через 15—20 минут после вызова. В РФС пообещали написать заявление в прокуратуру с целью проверить деятельность организации.

«Максим умирал на коленях у моего друга»

Информация о смерти 17-летнего футболиста во время матча Второго дивизиона Юго-Восточной лиги ЛФЛ появилась в СМИ утром 28 июня. Отмечалось, что молодой человек выступал за команду «Браавос». Позже очевидцы назвали его имя и фамилию — Максим Добровольский.

По словам президента лиги Дмитрия Смирнова, юноша не был заявлен на сезон, поэтому не имел права выходить на поле. Функционер подчеркнул: трагедия произошла в самом начале матча, сердечному приступу Добровольского не предшествовали жёсткие столкновения или стыки.

«Произошло примерно то же самое, что с Кристианом Эриксеном. Причём человек потерял сознание в самом начале игры... Плюс игра была вечерняя, то есть было уже прохладно, не было жары. Причины смерти мы не знаем. Мы до сих пор не можем выяснить, кто это. Его не было в заявке, то есть это был подставной игрок, если можно так сказать. Это редчайший случай в нашей лиге. Сейчас мы выясняем, кто это. Вроде бы его друг пригласил сыграть», — приводит слова Смирнова Sport24.

Руководитель ЛФЛ также подчеркнул, что футболист получил всю необходимую медицинскую помощь от врачей, «находящихся на поле».

«Но именно в оснащённую реанимацию он поехал позже. Пока ехал реанимобиль, врач экстренного вызова консультировал медиков, которые были на поле, по телефону. Повторюсь, сейчас мы выясняем все подробности», — добавил Смирнов.

Позже очевидцы раскрыли подробности трагедии. Так, друг молодого человека Тимофей Вяткин рассказал, что их позвал на просмотр общий товарищ. Игрок заверил: перед матчем Добровольский ни на что не жаловался и чувствовал себя нормально. Сердечный приступ же случился буквально на ровном месте.

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«Прошло пять минут игры, Максим за это время нанёс всего один удар. После чего он просто шёл назад и рухнул. Мы все подбежали, мой товарищ, который был на трибуне, достал у него язык из горла и повернул на бок. Я в этот момент оглядел стадион в поиске медицинского работника, который обязан присутствовать на стадионе, согласно регламенту. Это обязательный пункт. Но нигде работника не было, что противоречит заявлению ЛФЛ. Мы сразу вызвали скорую, но приехала она минут через 20. Потом вторая скорая, потом реанимация. Но спасти они его не смогли», — приводит слова очевидца «Чемпионат».

Вяткин опроверг заявление Смирнова о том, что Добровольский якобы получил необходимую медицинскую помощь. По его словам, врачей на стадионе не оказалось.

«Это просто попытка оправдаться и спасти репутацию. На самом деле никаких медработников не было, а Максим умирал на коленях у моего друга. Медицинского заключения ещё не было, но, скорее всего, это остановка сердца. Случай реально один в один как с Эриксеном. Сейчас говорят, что, мол, Макс не был заявлен. Но какая разница. Он был обязан получить помощь медработника», — добавил Вяткин.

Подтвердил эту информацию и капитан «Браавоса» Василий. Он отметил, что скорая помощь возле арены не дежурила, а ждать её пришлось около 15 минут.

«Подумали, это перегрев, полили ему затылок водой, перевернули на бок. Потом состояние начало ухудшаться, мгновенно вызвали скорую. Ждали её, по моим ощущениям, минут 15. Около стадиона карета не дежурила. С одной стороны, это ненормально, с другой — это ЛФЛ. Не знаю, как подобное регламентируется», — признался футболист.

Он также объяснил, почему в команде допустили появление на поле незаявленного человека. Игрок отметил, что перед матчем хотел найти побольше людей по причине сильной жары, и Вяткин предложил позвать на встречу своего друга. При этом, по его словам, медосмотр в лиге участники всё равно не проходят.

Наконец, ещё один очевидец, болельщик Андрей Беляев, сообщил, что скорая помощь ехала не 15 минут, а все полчаса. Прибывшие на стадион врачи вкололи Добровольскому адреналин, но это не помогло. И лишь позже появилась реанимация.

За команду «Браавос» выступает известный комментатор Владимир Стогниенко. Однако он подчеркнул, что не ездил на игры с апреля и не был знаком с молодым человеком.

«Нахожусь в шоке. Как понимаю, команда омолодилась. У нас было много таких ветеранов, как я. До капитана пока дозвониться не получается. Знаю ли я умершего игрока? Нет. Я с ним не знаком. Возможно, он появился в последнее время. Нам правда нужно было омолаживать состав. Это реально большая трагедия», — цитирует журналиста «Спорт-Экспресс».

«Они просто зарабатывают деньги на этих турнирах»

На трагедию, произошедшую во время матча любительской лиги, уже обратили внимание в Российском футбольном союзе. Член исполкома РФС и президент Московской федерации футбола (МФФ) Сергей Анохин пообещал написать заявление в прокуратуру «с просьбой проверить деятельность лиги». Функционер посетовал, что в настоящий момент ЛФЛ не контролирует ни РФС, ни Москомспорт, ни Московская федерация футбола.

«У них нет скорой помощи, у них нет техники обеспечения безопасности на соревнованиях, карточек игроков, медицинских справок, они не проходят УМО (углублённое медицинское обследование). Они просто зарабатывают деньги на этих турнирах. И рискуют здоровьем детей, футболистов. Вот такие случаи происходят, в них будет очень сложно разобраться. Мы не понимаем, кто проводил соревнование, почему и как были допущены игроки, какой регламент. Это исключительно коммерческие турниры, с которыми пора заканчивать», — приводит слова Анохина РБК.

Впрочем, по мнению юриста Андрея Князева, возбудить уголовное дело против руководителя ЛФЛ Смирнова будет практически невозможно, поскольку сложно установить причинно-следственную связь между смертью и отсутствием надлежащей медицинской помощи.

«Даже если и установят, что по вине президента не было скорой на стадионе, это не то нарушение, которое ведёт к уголовной ответственности. Могут снять с должности, сделать выговор и ввести меры для лучшего обеспечения безопасности. Не в ответственности главы лиги здоровье каждого спортсмена. Причины смерти могут быть вообще другие, здоровье до сих пор до конца не изучено. Прежде всего будут исходить из судебно-медицинской экспертизы. Может, все проблемы у игрока были врождёнными. Да и не всех может спасти скорая помощь. А если была скорая, но недостаточно квалифицированный врач, тоже сажать?» — объяснил Князев.

А бывший врач «Спартака» Лю Хуншэнь предположил, что Добровольский перенёс инфаркт. По его словам, молодой человек, вероятно, плохо переносил высокие физические нагрузки, но из-за отсутствия должного контроля это не было своевременно выявлено.

«На любительском уровне всё ещё опаснее, чем на профессиональном. Они же не постоянно играют и нагружаются. Редкие нагрузки хуже отражаются, всегда может что-то случиться. Ко мне много клиентов ходит, я сам играю на любительском уровне, но всем говорю, что нужно за здоровьем следить», — цитирует доктора Sport24.