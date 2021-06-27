Свидетель смерти игрока ЛФЛ в Москве подробно рассказал о трагедии

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Болельщик Андрей Беляев, который находился на трибунах во время смерти игрока в матче Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) в Москве, подробно рассказал о трагедии.
Свидетель смерти игрока ЛФЛ в Москве подробно рассказал о трагедии
  • РИА Новости

«Сознание Максим потерял спустя пять минут после начала матча. Особой жары в тот день не было. Я находился на трибуне и видел, как всё произошло: Максим бежал по полю, остановился и резко упал на бок — потерял сознание. Судья остановил матч, и игроки пытались оказать первую медицинскую помощь», — цитирует Беляева Sport24.

По словам очевидца, врачей на самом матче не было и пришлось вызывать скорую помощь, которая прибыла на место происшествия только через 30 минут.

«Они вкололи Максиму адреналина, но этого оказалось мало. Позже приехала реанимация и пыталась помочь», — добавил свидетель.

Ранее комментатор Владимир Стогниенко признался, что шокирован смертью футболиста ЛФЛ в Москве.

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