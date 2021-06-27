Комментатор Стогниенко шокирован смертью футболиста ЛФЛ в Москве

Известный комментатор Владимир Стогниенко отреагировал на смерть игрока во время матча Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) в Москве.

Как стало известно, Стогниенко был заявлен за команду «Браавос», в которой и произошла трагедия.

«Я уже два месяца не играю. Был в апреле несколько раз на играх. Мне пока ничего особо не известно. Я нахожусь в шоке», — цитирует комментатора «Спорт-Экспресс».

По его словам, ему пока не удалось дозвониться до капитана команды, чтобы узнать подробности. При этом умершего спортсмена он не знал.

«Возможно, он появился в последнее время в команде. Нам правда нужно было омолаживать состав. Это реально большая трагедия», — добавил Стогниенко.

Ранее экс-врач «Спартака» высказался о смерти игрока ЛФЛ в Москве.