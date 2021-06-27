Комментатор Стогниенко шокирован смертью футболиста ЛФЛ в Москве
- © Владимир Стогниенко
Как стало известно, Стогниенко был заявлен за команду «Браавос», в которой и произошла трагедия.
«Я уже два месяца не играю. Был в апреле несколько раз на играх. Мне пока ничего особо не известно. Я нахожусь в шоке», — цитирует комментатора «Спорт-Экспресс».
По его словам, ему пока не удалось дозвониться до капитана команды, чтобы узнать подробности. При этом умершего спортсмена он не знал.
«Возможно, он появился в последнее время в команде. Нам правда нужно было омолаживать состав. Это реально большая трагедия», — добавил Стогниенко.
Ранее экс-врач «Спартака» высказался о смерти игрока ЛФЛ в Москве.