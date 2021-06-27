Игрок команды ЛФЛ рассказал подробности смерти футболиста во время матча в Москве

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Вице-капитан команды Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) Василий, на матче с участием которого в Москве скончался игрок, рассказал о произошедшем.
Игрок команды ЛФЛ рассказал подробности смерти футболиста во время матча в Москве
  • РИА Новости

«Да, я принимал участие во вчерашней игре. Прошло буквально пять минут с начала встречи, никакой нагрузки, никаких стыков. Парень бежал — и упал. И всё. Попытались оказать первую помощь. Подумали, что это перегрев, полили ему затылок водой, перевернули на бок. Потом состояние начало ухудшаться, мгновенно вызвали скорую», — цитирует Василия «Чемпионат».

Он отметил, что скорая помощь прибыла примерно минут через 15 после вызова, а около самого стадиона карета не дежурила. По его словам, с умершим он познакомился во время игры. 

«Это друг нашего игрока, который уже был заявлен. Да, мы нарушили правило заявки, но никто и так медосмотр не проходит. Сам факт заявки нарушили, потому что не успели попасть в дедлайн. Хотели заявить в следующий. Не хватало игроков, хотели найти побольше, так как жара. И вот наш игрок сказал, что есть друг, который готов за нас выступить», — добавил спортсмен.

Он также рассказал, что скончавшегося футболиста звали Максим Добровольский, ему было 17 лет. Василий также признался, что врачи не назвали точную причину смерти, и заявил, что в команде готовы поддержать семью Добровольского всем, чем возможно.

Ранее свидетель смерти игрока ЛФЛ в Москве рассказал о трагедии.

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