Футболист юношеской сборной Афганистана погиб при попытке покинуть страну
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Как сообщает The Independent, 19-летний спортсмен пытался бежать из страны, забравшись на самолёт ВВС США. При этом обстоятельства его гибели до сих пор остаются неизвестными.
Тем не менее в Афганистане сообщают, что Анвари скончался после падения с «боинга» C-17, когда тот находился в воздухе. Также имеется информация, что он погиб в шасси самолёта.
В Афганистане произошёл захват власти радикальным исламистским движением «Талибан»*.
Ранее бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отказался комментировать ситуацию в Афганистане.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.