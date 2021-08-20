Футболист юношеской сборной Афганистана погиб при попытке покинуть страну

Игрок юношеской сборной Афганистана по футболу Заки Анвари погиб при попытке побега из страны.

Как сообщает The Independent, 19-летний спортсмен пытался бежать из страны, забравшись на самолёт ВВС США. При этом обстоятельства его гибели до сих пор остаются неизвестными.

Тем не менее в Афганистане сообщают, что Анвари скончался после падения с «боинга» C-17, когда тот находился в воздухе. Также имеется информация, что он погиб в шасси самолёта.

В Афганистане произошёл захват власти радикальным исламистским движением «Талибан»*.

Ранее бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отказался комментировать ситуацию в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.