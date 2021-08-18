Нурмагомедов отказался комментировать ситуацию в Афганистане

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отказался отвечать на вопрос о ситуации в Афганистане.

«Не имею никакого отношения к Афганистану. И я бы не хотел на таком серьёзном подписании, которого вообще не было в истории российского спорта, сидеть и обсуждать политический момент, который проходит за 1000 км от нас», — приводит слова Нурмагомедова «Спорт-Экспресс».

В Афганистане произошёл захват власти радикальным исламистским движением «Талибан»*.

Ранее Нурмагомедов прокомментировал свой возможный дебют в профессиональном футбольном клубе.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.