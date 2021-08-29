СК начал проверку после гибели футболиста во время тренировки в Калининграде

Следственный комитет начал проверку по факту гибели во время тренировки 23-летнего вратаря футбольной команды из Советска Александра Шишмарёва.

Как напомнили в СК, 28 августа поступило сообщение о том, что в Калининграде во время тренировочной игры между двумя командами на стадионе «Балтика» погиб вратарь.

«По данному факту следственным отделом по центральному району города Калининграда регионального управления Следственного комитета организована доследственная проверка», — сообщили в ведомстве.

По имеющимся данным, в ходе игры вратарь столкнулся с другим игроком. Спортсмен умер на футбольном поле.

Специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить точную причину смерти Шишмарёва.

Ранее сборная России по футболу выразила соболезнования в связи со смертью вратаря ФК «Красная Звезда» Александра Шишмарёва.