СК начал проверку после гибели футболиста во время тренировки в Калининграде
- РИА Новости
Как напомнили в СК, 28 августа поступило сообщение о том, что в Калининграде во время тренировочной игры между двумя командами на стадионе «Балтика» погиб вратарь.
«По данному факту следственным отделом по центральному району города Калининграда регионального управления Следственного комитета организована доследственная проверка», — сообщили в ведомстве.
По имеющимся данным, в ходе игры вратарь столкнулся с другим игроком. Спортсмен умер на футбольном поле.
Специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить точную причину смерти Шишмарёва.
Ранее сборная России по футболу выразила соболезнования в связи со смертью вратаря ФК «Красная Звезда» Александра Шишмарёва.