Гаджиев назвал благородным поступок Зобнина, попросившего об уменьшении зарплаты в «Спартаке»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал решение футболиста национальной команды и московского «Спартака» Романа Зобнина отказаться от части зарплаты в клубе.

«Конечно, я могу поверить, что подобное возможно. А почему бы нет? Безусловно, это две разные вещи — когда навстречу идёт футболист и когда клуб. В данном случае мы видим действительно благородный шаг со стороны Романа. Однако такие прецеденты уже были и в других чемпионатах. Потому не вижу здесь ничего сверхъестественного. Понятно, что это ещё не подтверждено официально, но будем считать, что это точная информация. Можем смело поаплодировать Зобнину. Это действительно благородный поступок настоящего мужчины и образцового спортсмена», — цитирует Гаджиева Sport24.

По сообщению бывшего пресс-атташе сборной России, Зобнин обратился к руководству красно-белых с просьбой уменьшить ему зарплату в связи с тем, что он получает слишком большой оклад.

В текущем сезоне 27-летний Зобнин провёл за «Спартак» 16 матчей и забил два мяча.

Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов допустил, что у Зобнина обострённое чувство справедливости.