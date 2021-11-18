Наумов: видимо, у Зобнина обострённое чувство справедливости

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на информацию о том, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин обратился к руководству клуба с просьбой уменьшить себе зарплату.
Наумов: видимо, у Зобнина обострённое чувство справедливости
  • AP

«Видимо, у Зобнина обострённое чувство справедливости. Возможно, он чувствует, что не тянет на свою зарплату. Может, ему и так хотели снизить зарплату. А тут подсказали, что будет лучше, если он скажет сам. Я не исключаю подобного. Для меня вся эта история очень необычная. Зачем футболисту это делать? Наверное, кто-то подсказал», — цитирует Наумова «Спорт-Экспресс».

Экс-президент «Локомотива» добавил, что в своей практике не сталкивался с подобными обращениями от футболистов.

В нынешнем сезоне 27-летний Зобнин провёл за «Спартак» 16 матчей и забил два мяча.

Ранее Александр Мостовой заявил, что никогда не слышал историй, чтобы игроки сами просили уменьшить им зарплату.

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