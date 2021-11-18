Мостовой: никогда не слышал историй, чтобы игроки сами просили уменьшить им зарплату

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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой считает, что футболист красно-белых Роман Зобнин не мог сам попросить руководство клуба об уменьшении заработной платы.
Мостовой: никогда не слышал историй, чтобы игроки сами просили уменьшить им зарплату
  • РИА Новости

«Не верю в это. Никогда не слышал историй, чтобы футболисты сами просили уменьшить им зарплату. Бывает, что руководство клуба просит игрока уменьшить оклад из-за каких-то финансовых проблем. Это нормально, проблемы у всех бывают. Но чтобы сам футболист просил об этом? Нет, конечно», — цитирует Мостового РИА Новости.

По сообщению бывшего пресс-атташе сборной России, Зобнин обратился к руководству красно-белых с просьбой уменьшить ему зарплату в связи с тем, что он получает слишком большой оклад.

Ранее ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв выразил сомнение, что Зобнин сам попросил уменьшить ему зарплату.

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